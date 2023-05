Trwa remont elewacji Hotelu Sobieski przy Placu Zawiszy w Warszawie. Zmiana barw budynku budzi kontrowersje. Część mieszkańców chwali nowe, stonowane kolory, część przyznaje, że „coś się skończyło” i te miejsce nie będzie już takie samo jak wcześniej.

Trwa remont elewacji Hotelu Sobieski przy Placu Zawiszy w Warszawie / Anna Zakrzewska / RMF FM

Hotel Sobieski to czterogwiazdkowy hotel znajdujący się przy Placu Zawiszy w Warszawie, który oddano do użytku w 1992 roku. Sam budynek zaprojektował Wolfgang Triessing i Maciej Nowicki. Autorem projektu elewacji jest natomiast Hans Piccottini. Cechą charakterystyczną budowli jest jego wielobarwna elewacja, która od lat wzbudza kontrowersje. Budynek otrzymał nawet tytuł "Koszmaru sześciolecia 1989-1995" w plebiscycie publiczności.

Teraz właściciele hotelu postanowili odnowić jego elewację i zmienić jej kolory na biało-szary. Robotnicy odsłonili właśnie jedną ze ścian budynku, która została już przemalowana. Opinie mieszkańców stolicy na temat nowej kolorystyki są jednak podzielone.

Jest lepiej, o wiele lepiej niż było. Wcześniej nie podobały mi się te kolory, wyglądało to tandetnie i to w centrum samego miasta. Teraz jest dużo lepiej, budynek jest jaśniejszy i w końcu wygląda to przyzwoicie - mówi jedna z mieszkanek Warszawy.

Przede wszystkim mówiąc o tym budynku musimy pamiętać o pewnym kontekście. Ten kolorowy hotel wniósł mnóstwo ożywienia w postsocjalistyczną rzeczywistością. Doskonale to pamiętam, więc na pewno jest to jakaś nostalgia za tamtymi kolorami. To koniec pewnej epoki. Ale jak widać, budynek nie nadążał już za dzisiejszymi czasami, więc tęsknić nie będę - stwierdza inny mieszkaniec.

Jest OK, zawsze mogło być gorzej. Wiadomo, że najlepiej by było żeby ten budynek wkomponowywał się w przestrzeń i żeby tworzyło to jakąś spójną całością. Czy teraz tak jest? Mam wątpliwości - dodaje inna mieszkanka.