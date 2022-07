Ruszają specjalne rejsy, podczas których będzie można zobaczyć Śródmieście z perspektywy rzeki. Darmowe wejściówki dostępne będą w cotygodniowych konkursach na Facebooku, a seniorzy odbiorą je osobiście w Urzędzie Dzielnicy.

W upalne dni najlepiej spędzać czas nad wodą. Dlatego też dzielnica Śródmieście przygotowała dla mieszkańców małą niespodziankę.

Trzy razy w tygodniu będą mieli możliwość popłynąć gondolą podczas godzinnego rejsu i odpocząć nad Wisłą.

W każdą niedzielę wyruszy wycieczka po Wiśle dla osób, które odpowiedzą na proste pytanie na profilach facebookowych Dzielnicy Śródmieście.

Na wtorki i czwartki z kolei mogą szykować się seniorzy. Dla nich darmowe wejściówki będą czekać w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych.

Pierwsze zapisy ruszają już 25 lipca i będą się odbywały aż do końca września.

DARMOWE WEJŚĆIÓWKI

Wejściówki na niedzielne atrakcje można będzie wygrać w sportowym konkursie organizowanym w każdy poniedziałek na profilu Facebook "Sportowe Śródmieście".

Na wtorkowe i czwartkowe rejsy przeznaczone dla seniorów wejściówki będzie można odebrać w co drugi poniedziałek od 25.07.2022 r. w godz. 10:00-12:00 w Wydziale Sportu i Spraw Społecznych przy ul. Nowy Świat 39.

INAUGURACJA

W najbliższą niedzielę odbędzie się rejs inauguracyjny. Mimo że stan wody w Wiśle jest alarmująco niski, to organizatorzy uspokajają:

Zaplanowane rejsy z pewnością się odbędą. Mamy nawet informację od kapitana, że w żaden sposób nie są one zagrożone. W tym przypadku mamy o wiele łatwiej niż tramwaje wodne, bo to są mniejsze gondole, więc one nie potrzebują aż takiej głębokości jak te większe statki. Poza tym idzie na deszcz, który ma popadać w najbliższy weekend - mówi rzecznik dzielnicy Śródmieście, Paweł Siedlecki. Zapraszamy także osoby, które długo mieszkają już w Śródmieściu, taki rejs może być dla nich naprawdę miłym zaskoczeniem - dodaje.