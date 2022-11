Dzisiaj w nocy na Mazowsze dotrą elementy tarczy TBM, która ma wydrążyć tunel w ciągu ekspresowej S19 na Podkarpaciu. Maszyna Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień na trasach S8, S2 i S17.

/ GDDKiA /

Największe elementy maszyny, która wydrąży tunel drogi ekspresowej S19, są już w drodze na plac budowy - przekazała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Konwój będzie poruszał się przez Polskę jeszcze kilka dni i przejedzie drogami ekspresowymi: S8, S2 i S17. W weekend dotrze do Warszawy.

W nocy z 18 na 19 listopada (piątek / sobota), około godziny 23.00 kolumna przekroczy granicę województwa łódzkiego i mazowieckiego. Około godziny 5.30 dotrze do węzła Janki na trasie S8, gdzie zaplanowano postój do soboty 19 listopada, do godziny 22.00

Będą utrudnienia

Transport maszyny TBM będzie się poruszał z prędkością do 10 km/h w obrębie mostów, a poza nimi w granicach 20-30 km/h. W związku z tym, w czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8, pomiędzy węzłami Kowiesy i Janki, możliwe będą utrudnienia na jezdni w kierunku Warszawy - informuje GDDKiA.

Około północy transport przejedzie S8 w rejonie węzła Mszczonów Północ, gdzie pojazdy jadące w kierunku Warszawy będą mogły zjechać na drogę krajową nr 50. Dojadą nią do węzła Wiskitki, gdzie możliwy będzie wjazd na autostradę A2, w kierunku Warszawy.

Przerwę 45 minutową (od 00:45 do 1:30) zaplanowano w rejonie MOP Krze Duże (zamknięty ciąg główny S8 dla maszyny TBM) - wówczas ruch pojazdów będzie zapewniony po jezdni obsługującej MOP.

Ruch pojazdów w kierunku Wrocławia będzie odbywał się bez utrudnień.

/ GDDKiA /

Noc z 19 na 20 listopada

19 listopada (sobota) o godzinie 22:00 transport maszyny TBM wyruszy drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy i węzła Opacz. Następnie drogą ekspresową S2 oraz ulicami Warszawy dotrze do węzła Lubelska (S17) ok. godz. 6:00, gdzie zaplanowano kolejny postój w ciągu S17 do 20 listopada (niedziela) do godz. 22:00.

W czasie przejazdu konwoju drogą ekspresową S8 z węzła Janki do węzła Opacz, a następnie S2 do węzła Lubelska, może tworzyć się zator na jezdni S8 w kierunku Warszawy oraz S2 w kierunku Terespola.

Transport, po wyjeździe z węzła Janki, będzie poruszał się drogą ekspresową S8. Następnie około godz. 23:00 na węźle Opacz konwój zjedzie na drogę ekspresową S2 w kierunku Terespola.

Około północy kolumna przejedzie przez węzeł Warszawa Lotnisko, co spowoduje utrudnienia na S2 w kierunku węzła Lubelska. Następnie na węźle Puławska (przed tunelem S2) kolumna zjedzie z drogi ekspresowej i będzie poruszała się po drogach miejskich (ul. Puławska, Pileckiego, Ciszewskiego, Rodowicza Anody, Dolina Służewiecka, Wilanowska, Przyczółkowa) w godz. 00:30 - 3:00. Na węźle Wilanów w ciągu S2 (wylot z węzła w kierunku Terespola) zaplanowano 45-minutową przerwę.