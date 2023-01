Z okazji 90. urodzin Koziołka Matołka Muzeum Karykatury w Warszawie zaprasza na pierwszą w swej historii wystawę dla dzieci pt. „Fikaj z Koziołkiem Matołkiem”. Wystawę można obejrzeć do 19 marca 2023 r.

To nie lada gratka dla najmłodszych warszawiaków. W Muzeum Karykatury można oglądać wystawę pt. "Fikaj z Koziołkiem Matołkiem".

„Fikaj z Koziołkiem Matołkiem” jest grą w formie drogi do Pacanowa, a zwiedzający dostają zadania do wykonania. Muszą się przeciskać, przeskakiwać, zjeżdżać, czołgać, wyciągać, przyczepiać i wspinać.

W przestrzeni muzeum wykorzystano oryginalne kadry i rysunki z przedwojennych wydań „Przygód Koziołka Matołka”. Pierwsze wydanie pochodzi z 1932 r.

Wtedy z inicjatywą stworzenia historyjki obrazkowej dla najmłodszych wyszedł wydawca Jan Gebethner. Do swojego pomysłu przekonał Mariana Walentynowicza, a następnie obaj panowie pojechali do Otwocka namówić do współpracy Kornela Makuszyńskiego. Kto wymyślił bohatera książki? Nie wiadomo. Według Mariana Walentynowicza, to on podsunął słowo „koziołek”, a imię „Matołek” i miejscowość „Pacanów” to pomysł Kornela Makuszyńskiego.

Koziołek Matołek narodził się w Otwocku (najprawdopodobniej w willi przy ulicy Reymonta 78).Wystawę można oglądać do 19 marca.