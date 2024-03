"Twoje wiersze sprawiły, że istnieje grono przyjaciół, którzy cię kochają i będą o tobie pamiętać. Erneście, nie jesteś sam. To myśmy zostali sami. Na szczęście z twoją poezją" - powiedział ks. prof. Krzysztof Pawlina podczas uroczystości pogrzebowej Ernesta Brylla. W ostatnim pożegnaniu poety i pisarza uczestniczyli rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i miłośnicy twórczości literata.

Uroczystości pogrzebowe Ernesta Brylla na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Ceremonię pogrzebową w kościele oo. Dominikanów w Warszawie rozpoczęto odczytaniem wiersza Brylla pt. "Bądźmy dla siebie bliscy bo nas rozdzielają". We mszy uczestniczyła rodzina poety, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych i środowisk artystycznych oraz czytelnicy twórczości Ernesta Brylla.

Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Po mszy nastąpiło odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej.

Bądźmy sobie bliscy. Nie wiem czy nie był to leitmotiv życia śp. Ernesta Brylla. Ten wiersz powstał w latach 80., później powracało jak echo pytanie: co się z nami stało? Pisał bowiem z doświadczenia bólu, porwanych relacji przyjaciół okresu Solidarności. Jakby prosił, bądźmy dla siebie bliscy - mówił podczas mszy ks. prof. Krzysztof Pawlina, nawiązując do odczytanego na początku ceremonii utworu.

Tak pisał dawniej, ale wracał do tego również w ostatnim czasie, patrząc na ojczyznę pytał "co się z nami stało?!... Bądźmy sobie bliscy". Twoje wiersze sprawiły, że istnieje grono przyjaciół, którzy cię kochają i będą o tobie pamiętać. Erneście, nie jesteś sam. To myśmy zostali sami. Na szczęście z twoją poezją - podkreślił.

List od prezydenta

List od prezydenta Polski Andrzeja Dudy odczytał Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. "Serdecznym wspomnieniem i modlitwą żegnamy dzisiaj artystę, który swoimi utworami towarzyszył Polakom na ścieżkach codziennego życia i w marszu do upragnionej wolności" - napisał prezydent. Podkreślił, że Bryll był wybitnym poetą, tłumaczem, krytykiem, dziennikarzem, działaczem kultury i dyplomatą, "wrażliwym badaczem duszy polskiej".

"Wzniósł sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Są nim strofy, które zapadły w pamięć czytelników - wiersze, teksty piosenek, libretta widowisk muzycznych, oratoria, dramaty i publikacje prozatorskie, a także wspaniałe przekłady z języka angielskiego, irlandzkiego, jidysz i czeskiego" - zauważył prezydent. Dodał, że "wśród moralnych i intelektualnych meandrów naszej historii i kultury powojennej Ernest Bryll niósł przekaz na wskroś polski".

Jak przypomniał, Bryll - z wykształcenia polonista i filmoznawca - "nawiązywał z rodakami dialog o sprawach wielkich i małych; o tym, co uniwersalne i ponadczasowe, ale również o tym, co rodzime, aktualne, bliskie i osobiste". "Demonstrował swoją niezależność, odwagę eksperymentatora i jednocześnie przywiązanie, choć nie bezkrytyczne, do głębokich źródeł polskich tradycji" - przypomniał prezydent Duda.

Życiorys Ernesta Brylla

Ernest Bryll urodził się 1 marca 1935 r. w Warszawie. W czasie okupacji był Zawiszakiem - członkiem najmłodszej drużyny Szarych Szeregów. Po wojnie - krótkim okresie konspiracji w podziemnym skautingu, epizodzie robotniczym w gdyńskiej elektrowni portowej - dostał się na studia na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wychowany w tradycji patriotycznej II Rzeczypospolitej odnalazł się jednak w powojennej rzeczywistości. Był dziennikarzem, szefem zespołów filmowych, kierownikiem literackim teatrów, tłumaczem, autorem musicali, dramaturgiem i dyplomatą (w latach 1991-1995 pełnił funkcję ambasadora RP w Irlandii).

Przede wszystkim był jednak cenionym poetą. Zadebiutował w 1958 r. utworem "Wigilie wariata", do najważniejszych tomów jego wierszy należą m.in.: "Autoportret z bykiem", "Sztuka stosowana", "Mazowsze", "Czasem spotykam siebie", "Adwent". Był również autorem dramatów ("Rzecz listopadowa", "Kurdesz", "Wieczernik"), oratorium "Kolęda-Nocka" oraz tekstów do widowisk "Po górach, po chmurach" i "Na szkle malowane", a także autorem tekstów popularnych piosenek, m.in. "Psalmu stojących w kolejce", który - w wykonaniu Krystyny Prońko - stał się przebojem tzw. "Karnawału Solidarności". Jego utwory śpiewali m.in.: Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Stan Borys i Jerzy Połomski, Skaldowie, 2 plus 1 czy Myslovitz.

Został odznaczony Orderem Kawalera Irlandzkiego Rodu Królewskiego O'Conor oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był laureatem szeregu nagród literackich m.in.: Nagrody Czerwonej Róży, Nagrody im. W. Broniewskiego w dziedzinie poezji, Nagrody im. Stanisława Piętaka oraz Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. W 2010 r. został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", w 2023 roku - Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.