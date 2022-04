"Dziwne, ale i miłe uczucie. To wdzięczna praca" - mówi w RMF FM Janusz Gajos o swoim debiucie reżyserskim. 23 kwietnia w stołecznym Och-Teatrze odbędzie się premiera "Ożenku" Gogola. Janusz Gajos zgromadził znakomity zespół aktorski, w spektaklu grają m.in Julia Wyszyńska, Krystyna Tkacz, Paweł Domagała i Krzysztof Stelmaszyk.

Zespół aktorski "Ożenku" i Janusz Gajos w roli reżysera spektaklu / Katarzyna Sobiechowska-Szuchta / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz Gajos w RMF FM o debiucie reżyserskim

"Jest takie powiedzenie, że trzeba wziąć dobrych aktorów, pozwolić im grać i to już będzie wszystko. Coś w tym jest" - mówi w RMF FM Janusz Gajos.

Niedawno pożegnał się z graniem w teatrze.

"Poczułem się zmęczony. Ale ten mój rozwód z teatrem jest tak nie do końca wytupany, wysłyszany i nie za bardzo chciany. Zaraz potem zacząłem się przechadzać i zastanawiać się, co by było, gdybym tak stanął po drugiej stronie. Nieśmiało z tym, muszę przyznać, chodziłem przez jakiś czas. Potem spotkałem się z Krystyną Jandą i wspólnie wybraliśmy "Ożenek" Gogola (...) Pracowaliśmy jak prawdziwi zawodowcy. Teraz mam całkiem inny punkt widzenia. I zastanawiam się, jak to się stało, że ja przez tyle lat pracy w zawodzie nigdy nie byłem po drugiej stronie. Dziwne, ale i miłe uczucie" - mówi w RMF FM Janusz Gajos.

Próba "Ożenku" w reżyserii Janusza Gajosa / Katarzyna Sobiechowska- Szuchta / RMF FM

Bohaterka "Ożenku", posażna Agafia Tichonowna nie jest typową amantką pełną romantycznych uniesień, pragnie po prostu wyjść za mąż, by podnieść swój status społeczny. Takie spojrzenie na ożenek bliskie jest też licznym konkurentom do jej ręki.

Sztuka Mikołaja Gogola to intrygi swatów, rywalizacja między konkurentami, niepokoje głównej bohaterki i nieoczekiwany finał. Janusz Gajos grał w swojej karierze w "Ożenku" postać Koczkariewa w inscenizacji w warszawskim Teatrze Powszechnym w 1995 roku. Teraz wyreżyserował dla warszawskiego Och-Teatru spektakl, zapraszając do współpracy znakomity zespół aktorski.

Agafia Tichonowna to Julia Wyszyńska, Arina Pantelejmonowna - Barbara Dziekan, Fiokłę Iwanowną zagra Krystyna Tkacz. Podkolesinem w spektaklu będzie Paweł Domagała, Koczkariewem Krzysztof Dracz, a Jajecznicą - Krzysztof Stelmaszyk. Będą też Anuczkin, w tej roli Sławomir Pacek, Żewakin - Andrzej Konopka oraz Stiepan, którego zagra Jędrzej Taranek.

Premiera 23 kwietnia.