Pierwsi uchodźcy z Ukrainy trafili na leczenie do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Dyrektor placówki deklaruje, że chętnie zatrudni ukraińskich lekarzy, którzy dotrą do tego miasta. Oferuje im zakwaterowanie.

Pacjenci, którzy po 24 lutego trafili do płockiego szpitala to dwie osoby dorosłe przebywające na oddziale internistycznym i dwoje dzieci w wieku rok i 12 lat, które zostały przyjęte na oddział pediatryczny.

Jak informuje dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski uchodźcy z Ukrainy podlegają takiej samej procedurze jak obywatele Polski i mają zapewnione bezpłatne leczenie

Hospitalizowanym uchodźcom z niezbędną pomocą pospieszył personel placówki, dostarczając im m.in. ubrania, piżamy czy środki higieny. To jest spontaniczny odruch naszych pracowników. Pomagamy jak możemy - podkreślił Kwiatkowski.

Zaznaczył, że placówka ta mogłaby zatrudnić lekarzy, którzy jako uchodźcy z Ukrainy dotarliby do tego miasta lub okolicznych miejscowości. Na początek - do chwili nostryfikacji dyplomu - byliby zatrudnieni jako pomoc medyczna. Z nadzieją, że taka nostryfikacja nastąpi, a być może pojawi się szybka ścieżka tej procedury, gwarantujemy mieszkanie. My każdego lekarza, który chciałby u nas pracować, na pewno zagospodarujemy - powiedział Kwiatkowski.

Po agresji Rosji na Ukrainę Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku uruchomił punkt informacyjny dla uchodźców. Mogą uzyskać tam informacje m.in. na temat funkcjonowania placówki i świadczonej opieki. Działa też całodobowa infolinia. Podstawowe dane, przydatne dla uchodźców, placówka publikuje na swej stronie internetowej w języku ukraińskim.