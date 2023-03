Trwa druga edycja programu szczepień przeciwko HPV. Akcja skierowana jest do uczniów warszawskich szkół w wieku od 12 do 13 lat. Preparat mogą przyjąć zarówno dziewczynki jak i chłopcy, którzy są zameldowani na terenie Warszawy. W ramach programu profilaktyki HPV koszty szczepienia dwiema dawkami ponosi miasto – cena rynkowa jednej dawki waha się pomiędzy 450 zł a 750 zł.

Szczepienie przeciw HPV / Anna Zakrzewska / RMF FM

Niebezpieczny wirus

Wirus brodawczaka ludzkiego jest w niemal 100 procent odpowiedzialny za ten nowotwór, a w 70 procent za raka pochwy. Wirus brodawczaka ludzkiego jest groźny również dla zdrowia mężczyzn, u których może być przyczyną nowotworu prącia. Zakażenie wirusem HPV u kobiet i mężczyzn jest także w 90 procent przyczyną brodawek narządów płciowych oraz w 87 procentach raka odbytu.

Program jest adresowany do dziewcząt i chłopców w wieku 12 lat - po ukończeniu 12. roku życia, a przed ukończeniem 13. roku życia. Wiek dziecka dotyczy podania pierwszej dawki szczepionki - druga dawka może zostać podana po ukończeniu 13. roku życia.

Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek szczepionki podawanych w odstępie 6 miesięcy - w ramach programu finansowane są obie.

Jak mówi nam Beata Nowakowska, dyrektorka Warszawskiego Centrum Zdrowia, w przychodni każdego roku wszystkie przydzielone im dawki schodzą co do jednej.

Mimo to, zainteresowanie nie jest jeszcze dostateczne. Wciąż mamy nadzieje, że ten program dotrze do jeszcze większej liczby rodziców. Że do ich świadomości dotrze jak bardzo niebezpieczny jest ten wirus i jak ważne jest szczepienie dzieci w odpowiednim wieku. Najlepiej jest to robić właśnie w wieku 12-15 lat. Wtedy, kiedy dzieci nie przeszły jeszcze inicjacji seksualnej - powiedziała Beata Nowakowska.

Co ciekawe, jak przyznaje dyrektorka Centrum, do przychodni zgłasza się także sporo chłopców.

Jestem mile zaskoczona, bo przychodzi do nas dużo rodziców z chłopcami. I to oni poszukują w internecie informacji na temat tego wirusa, to oni sami z siebie chcą zadbać o to, by być bezpiecznym dla swoich partnerek. Jest to pokrzepiające - podkreśla dyrektorka Warszawskiego Centrum Zdrowia.

Jak się przygotować?

Przed wykonaniem szczepienia niezbędna jest konsultacja lekarska, w celu wykluczenia przeciwwskazań. Można ją odbyć u swojego lekarza rodzinnego.

Przeciwskazaniem do podania szczepionki jest w zasadzie tylko i wyłącznie przechodzenie infekcji w czasie, kiedy chce się przyjąć szczepionkę. Dlatego też najwięcej chętnych na szczepienie mamy w czasie sezonu wiosennego i letniego, kiedy tych zachorowań jest mniej - wyjaśnia dyrektorka Centrum.

Warszawski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12" jest w całości finansowany z budżetu miasta. Od początku pierwszej edycji miejskiego programu, czyli od 2019 r. do końca 2022 r., podano łącznie ponad 20 tysięcy szczepionek przeciw HPV dla młodzieży powyżej 12. roku życia -z czego ponad 7 tysięcy szczepień zostało wykonanych w ubiegłym roku.