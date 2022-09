​24 września w Ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się plenerowe wydarzenie "Czytanie na trawie". Akcja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. promuje czytanie książek i korzystanie z bibliotek. "Biletem" na wydarzenie jest dowolna książka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

24 września o godz. 12:00 w Ogrodzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie rozpocznie się plenerowe wydarzenie "Czytanie na trawie" realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Przedsięwzięcie promuje czytanie książek i korzystanie z bibliotek.

Warto czytać. W NCK czytamy, wydajemy książki i wspieramy czytelnictwo, zaczynając od siebie. Czytamy indywidualnie i zespołowo. Poszukujemy nowości, Odwołujemy się do literatury pięknej. Również beletrystyka nie jest nam obca - powiedział dyrektor Narodowego Centrum Kultury, dr hab. Rafał Wiśniewski.

Na uczestników "Czytania na trawie" czekają atrakcje

Wśród nich m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, literacka gra terenowa z nagrodami, rozmowy o książkach oraz fotobudka.

Osoby biorące udział w wydarzeniu będą mogły też skorzystać z dwóch specjalnie przygotowanych stref: wymiany książek oraz relaksu i dobrej lektury. Dla aktywnych uczestników przygotowano nagrody-niespodzianki.

"Magicznym" biletem wstępu na to wydarzenie jest dowolna książka

Zachęcamy i zapraszamy do udziału dzieci, młodzież, studentów dorosłych, seniorów. Każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Pokażmy się wspólnie w przestrzeni publicznej, pokażmy, że warto czytać, że czytamy książki. To jest istotne z punktu widzenia czytelnictwa. To nie musi być książka wydana NCK, może to być dowolna książka z naszej biblioteki, nasza ulubiona książka lub książka, które jest blisko nas - wyjaśnił Wiśniewski.

Na stoisku NPRCz 2.0 będzie można dowiedzieć się więcej o działaniach realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.