Jeszcze tylko w najbliższy weekend będzie można zwiedzać siedzibę Muzeum Wojska Polskiego przy Al. Jerozolimskich w Warszawie. Po blisko 90 latach z budynku w centrum stolicy placówka przenosi się na Żoliborz - na warszawską Cytadelę. Miłośnicy historii polskiego oręża będą jednak musieli poczekać kilka miesięcy na możliwość obejrzenia eksponatów w nowym miejscu.

Muzeum w nowej siedzibie / fot. A. Uriasz / MWP /

Przeprowadzka, która ruszy na dobre w przyszłym tygodniu - to ogromne wyzwanie logistyczne. Z Alei Jerozolimskich na Cytadelę trzeba przetransportować około 300 tysięcy eksponatów - to jeden z największych zbiorów muzealiów w naszym kraju. Logistyka to jest jedno z naszych największych wyzwań. Wiele z naszych obiektów jest gabarytowych. To czołgi, samoloty, pojazdy pancerne. Jeżeli chodzi o transport np. czołgu Renault FT, który brał udział w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku - musieliśmy wprowadzić go na specjalnych poduszkach powietrznych, po to aby nie zniszczył naszej nowej posadzki - tłumaczy rzecznik Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Tomasz Szumański.

Na ostatni weekend w centrum stolicy placówka zaplanowała szereg atrakcji dla zwiedzających. 28 i 29 stycznia w muzeum odbędzie się finisaż ekspozycji. W jego ramach zwiedzający będą mogli porozmawiać z kustoszami, rekonstruktorami historycznymi. W przygotowywanym konkursie będzie też można wygrać specjalne złote bilety.

Na zwiedzanie nowej siedziby trzeba będzie zaczekać do połowy sierpnia. Na 15 sierpnia zaplanowano otwarcie wystawy pt. 1000 lat historii oręża polskiego. Ekspozycja będzie dotyczyła nie tylko broni, ale w zależności od tego z jakich lat pochodzą prezentowane eksponaty - zwiedzający będą mogli zobaczyć także architekturę z danego okresu, np. wnętrze gotyckiej katedry albo krużganki zamku Wawelskiego czy kolumnadę pałacu Saskiego.

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (MWP) to placówka muzealna, która gromadzi, opracowuje naukowo i eksponuje muzealia wojskowo-historyczne. Muzeum powstało 22 kwietnia 1920 r., dekretem Naczelnego Wodza, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Jego organizatorem i pierwszym dyrektorem był płk Bronisław Gembarzewski.

W zbiorach muzealnych znajduje się ponad 300 tys. eksponatów. Zbiory wciąż powiększają się o nowe zakupy oraz liczne dary. Zgromadzone eksponaty prezentowane są w salach ekspozycji stałej i na licznych wystawach czasowych. W muzeum działa archiwum ikonograficzne, biblioteka fachowa oraz specjalistyczne pracownie konserwacji zabytków z metalu, drewna, malarstwa, skóry i tkanin.