Czerwona kartka dla premiera. Nauczyciele wyszli na ulice Warszawy

RMF24

Gorąca atmosfera przed kancelarią premiera w Warszawie. Około dwóch tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski protestuje, domagając się corocznych podwyżek i powiązania swoich wynagrodzeń ze średnią krajową. "Politycy – do tablicy!" – to jedno z haseł, które rozbrzmiewa dziś w stolicy.

Od godzin porannych Aleje Ujazdowskie w Warszawie zapełnione są nauczycielami i pracownikami oświaty. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zebrało się około dwóch tysięcy osób. Protestujący przyjechali z różnych zakątków Polski, by wspólnie upomnieć się o lepsze warunki pracy i godne płace.

Nie zabrakło transparentów i symbolicznych gestów. Wśród nich – ogromne czerwone kartki, które nauczyciele pokazali premierowi, przypominając mu o niespełnionych obietnicach.

To czerwona kartka dla pana premiera, który mówił, że nauczyciele są solą tej ziemi. Czy ja to czuję? Bardzo tania jest teraz ta sól – komentują w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem uczestnicy protestu.

Uczestnicy ogólnopolskiej manifestacji ph. „Politycy do tablicy” przed siedzibą KPRM w Warszawie, fot. Radek Pietruszka / PAP

Uczestnicy ogólnopolskiej manifestacji ph. „Politycy do tablicy” przed siedzibą KPRM w Warszawie, fot. Radek Pietruszka / PAP

Główne postulaty: podwyżki i powiązanie płac ze średnią krajową

Najważniejszym postulatem protestujących jest coroczna waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli, uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Związek Nauczycielstwa Polskiego od lat apeluje o takie rozwiązanie, jednak – jak podkreślają związkowcy – rząd nie chce się na nie zgodzić, mimo wcześniejszych deklaracji obecnej większości sejmowej.

Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom, i tych obietnic do dzisiaj nie dotrzymali, a minęły już ponad dwa lata – mówi Magdalena Kaszulanis ze ZNP, organizatora protestu.

Niezadowolenie z obecnych propozycji rządu

Nauczyciele nie kryją rozczarowania obecnymi propozycjami rządu. Ich zdaniem podwyżki związane jedynie z wyrównaniem o wskaźnik inflacji są niewystarczające i nie rozwiązują problemu niskich płac w oświacie. ZNP zwraca też uwagę na sytuację nauczycieli rozpoczynających pracę – ich wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe od płacy minimalnej zaledwie o 502 złote.