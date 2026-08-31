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Czerwona kartka dla premiera. Nauczyciele wyszli na ulice Warszawy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 sierpnia (12:30)

Gorąca atmosfera przed kancelarią premiera w Warszawie. Około dwóch tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty z całej Polski protestuje, domagając się corocznych podwyżek i powiązania swoich wynagrodzeń ze średnią krajową. "Politycy – do tablicy!" – to jedno z haseł, które rozbrzmiewa dziś w stolicy.

Czerwona kartka dla premiera. Nauczyciele wyszli na ulice Warszawy
Fot. Radek Pietruszka /PAP
  • Około dwóch tysięcy nauczycieli i pracowników oświaty protestuje przed kancelarią premiera w Warszawie, domagając się corocznych podwyżek i powiązania wynagrodzeń ze średnią krajową.
  • Protestujący pokazali premierowi symboliczne czerwone kartki, przypominając o niespełnionych obietnicach dotyczących poprawy warunków pracy i płac.
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Od godzin porannych Aleje Ujazdowskie w Warszawie zapełnione są nauczycielami i pracownikami oświaty. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów zebrało się około dwóch tysięcy osób. Protestujący przyjechali z różnych zakątków Polski, by wspólnie upomnieć się o lepsze warunki pracy i godne płace.

Nie zabrakło transparentów i symbolicznych gestów. Wśród nich – ogromne czerwone kartki, które nauczyciele pokazali premierowi, przypominając mu o niespełnionych obietnicach. 

To czerwona kartka dla pana premiera, który mówił, że nauczyciele są solą tej ziemi. Czy ja to czuję? Bardzo tania jest teraz ta sól – komentują w rozmowie z naszym dziennikarzem Michałem Dobrołowiczem uczestnicy protestu.

 

Główne postulaty: podwyżki i powiązanie płac ze średnią krajową

Najważniejszym postulatem protestujących jest coroczna waloryzacja wynagrodzeń nauczycieli, uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Związek Nauczycielstwa Polskiego od lat apeluje o takie rozwiązanie, jednak – jak podkreślają związkowcy – rząd nie chce się na nie zgodzić, mimo wcześniejszych deklaracji obecnej większości sejmowej.

Chcemy przypomnieć politykom rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom, i tych obietnic do dzisiaj nie dotrzymali, a minęły już ponad dwa lata – mówi Magdalena Kaszulanis ze ZNP, organizatora protestu.

Niezadowolenie z obecnych propozycji rządu

Nauczyciele nie kryją rozczarowania obecnymi propozycjami rządu. Ich zdaniem podwyżki związane jedynie z wyrównaniem o wskaźnik inflacji są niewystarczające i nie rozwiązują problemu niskich płac w oświacie. ZNP zwraca też uwagę na sytuację nauczycieli rozpoczynających pracę – ich wynagrodzenie zasadnicze jest wyższe od płacy minimalnej zaledwie o 502 złote.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk ZNP Nauczyciele
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