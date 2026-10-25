Cud, że nikt nie zginął. Samochód wbił się w ogrodzenie, kierowca zakleszczony

RMF24

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Dzisiaj nad ranem na drodze wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Karłów (woj. mazowieckie) doszło do poważnego wypadku samochodowego. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z jezdni i zatrzymał się na ogrodzeniu sadu. Mężczyzna został uwięziony w rozbitym aucie.

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 3:00 nad ranem na drodze wojewódzkiej nr 577 w Karłowie na Mazowszu.

Samochód osobowy prowadzony przez mężczyznę z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie pobliskiego sadu. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został całkowicie zniszczony.

Kierowca uwięziony w pojeździe

Jak informują służby ratunkowe, kierowca nie był w stanie opuścić pojazdu o własnych siłach.

Akcja ratunkowa wymagała użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wydostać poszkodowanego z zakleszczonego samochodu.

Po uwolnieniu kierowcy z rozbitego auta, został on przetransportowany do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Apel o ostrożność

Służby apelują, żeby szczególnie w okresie jesiennym - ze względu na mokry asfalt - pamiętać o wydłużonej drodze hamowania.

Należy więc zdjąć nogę z gazu, dostosowywać prędkość do warunków na drodze i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.