Cud, że nikt nie zginął. Samochód wbił się w ogrodzenie, kierowca zakleszczony

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 3:00 nad ranem na drodze wojewódzkiej nr 577 w Karłowie na Mazowszu.
Samochód osobowy prowadzony przez mężczyznę z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w ogrodzenie pobliskiego sadu. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd został całkowicie zniszczony.
Kierowca uwięziony w pojeździe
Jak informują służby ratunkowe, kierowca nie był w stanie opuścić pojazdu o własnych siłach.
Akcja ratunkowa wymagała użycia specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, by wydostać poszkodowanego z zakleszczonego samochodu.
Po uwolnieniu kierowcy z rozbitego auta, został on przetransportowany do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Apel o ostrożność
Służby apelują, żeby szczególnie w okresie jesiennym - ze względu na mokry asfalt - pamiętać o wydłużonej drodze hamowania.
Należy więc zdjąć nogę z gazu, dostosowywać prędkość do warunków na drodze i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.