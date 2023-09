Drugi scenariusz zakładał wypadek drogowy, w wyniku którego bus wpadł do wody. Bus przewoził chemikalia, również substancje radioaktywne. Były to ćwiczenia z ratownictwa technicznego, wysokościowego czy nurkowego. Musieliśmy chociażby określić strefy bezpieczne i jak najszybciej dostać się do osób rannych i poszkodowanych - zaznaczył Kierzkowski.

Podkreślił, że najtrudniejszym scenariuszem ćwiczeń było tzw. laboratorium chemiczne, w którym umieszczono bardzo dużo chemikaliów i pułapki związane z zagrożeniem terrorystycznym. W ćwiczeniu tym brały udział pododdziały policji i antyterrorystyczne, które uwalniały zakładników, a utrudnieniem była tzw. brudna bomba, czyli chemikalia lub materiały biologiczne. Ratownicy musieli je zneutralizować i wyznaczyć bezpieczną strefę tak, żeby funkcjonariusze mogli pracować, a osoby ranne otrzymać pomoc. To było jedno z największych ćwiczeń międzynarodowych, jeżeli chodzi o straż pożarną w ostatnich latach - powiedział Kierzkowski.