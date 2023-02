127,6 tys. zdjęć zrobiły w ubiegłym roku warszawskie fotoradary - takie dane zaprezentowała Inspekcja Transportu Drogowego. W stolicy działa ponad 30 urządzeń do pomiaru prędkości. Najwięcej wykroczeń odnotowano na moście Poniatowskiego - to rekord na skalę całego kraju.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała wykroczenia stołecznych kierowców dotyczących przekroczenia prędkości. W całym ubiegłym roku było ich w sumie 127,6 tys.

Najwięcej naruszeń zarejestrował fotoradar na Moście Poniatowskiego (nad Wałem miedzeszyńskim) 11,8 tys. następnie przy Al. Jerozolimskich - 11,4 tys. i ul. Ostrobramskiej - 10,7 tys.

Rekordzista pędził ulicami Warszawy prawie 190 kilometrów na godzinę.

Największym przekroczeniem dozwolonej prędkości w ubiegłym roku było wykroczenie zarejestrowane 5 lutego Na al. Niepodległości. Kierujący mercedesem przy ograniczeniu do 50 km/h, jechał aż 186 km/h - mówi RMF MAXX - Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Jeśli chodzi o urządzenia służące do odcinkowego pomiaru średniej prędkości pojazdów na Mazowszu, to zarejestrowały one w ubiegłym roku 96,9 tys. wykroczeń.

Najwięcej wykroczeń zarejestrował system w tunelu na Ursynowie 42,5 tys., następnie na S8 (Warszawa Zachód – Blizne Łaszczyńskiego) 34,7 tys. wykroczeń.

System kontroli wjazdu na skrzyżowanie na czerwonym świetle w Jabłonnej zarejestrował 6,3 tys. wykroczeń, w Mrokowie 6,2 tys., natomiast w Markach 1,8 tys. wykroczeń - dowiedział się dziennikarz RMF MAXX Przemysław Mzyk.

Mimo wszystko , jak wynika z policyjnych statystyk z roku 2021 kierowcy jeżdżą wolniej. Te statystki są mniejsze w stosunku do 2021 roku niemal o 50 proc. a zwracam uwagę, że rok 2022 jest to taki rok normalnego ruchu, bo poprzednie dwa lata to był jednak szczyt epidemii - ocenia Robert Opas z Komendy Głównej Policji.