Bezpłatne zwiedzanie zabytków i darmowe warsztaty - to główne atrakcje Europejskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczęły się w czasie tego weekendu w całej Polsce. Na przykład na Mazowszu można nauczyć się przygotowywania tradycyjnych przysmaków i haftu kurpiowskiego, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO.

Haft urzeczański-wilanowski, którego można nauczyć się w czasie Europejskich Dni Dziedzictwa / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Na Zamku w Czersku w czasie tego weekendu można wziąć udział w warsztatach haftu urzeczańskiego-wilanowskiego. Uczę też wycinanki mazowieckiej. Wycinamy z kawałka papieru glancowanego, z jednej strony białęgo a z drugiej kolorowego, na przykład koguta, drzewo albo inne wzory. Nie mamy szablonów, wszystkie wzory trzymamy w pamięci, zawsze robię to z pamięci, bez szablonów. Kogutek wygląda tak samo jak trzydzieści czy czterdzieści lat temu - opowiada twórczyni ludowa z Góry Kalwarii Marianna Król. Dostajemy papier, nożyczki, potrzebne są jeszcze sprawne ręce, w ten sposób możemy przygotować wycinanki. Potrzebujemy godziny, by przygotować jedną wycinankę - dodaje.

Z kolei w Pułtusku można wziąć udział w warsztatach haftu kurpiowskiego, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO. Ten haft wyróżnia się tym, że posiada w strukturze wiele ściegów, ścieg to metoda przeciągania nitki przez tkaninę, jest tam dużo dziurek, my widzimy niteczki. Charakterystyczna potrawa dla tej części Mazowsza to fafernuchy przygotowane z mąki pszennej i żytniej, z miodem i cynamonem, przygotowuje się je jak kopytka, w formie kopytkowej - dodaje prowadzaca warsztaty w Pułtusku Sylwia Słojkowska-Afelska.

TUTAJ MOŻESZ ZNALEŹC ATRAKCJE ORGANIZOWANE W RAMACH EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA: https://edd.nid.pl/

W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa obchodzone są pod hasłem "Żywe dziedzictwo - tradycje od pokoleń". Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie.

Polska jest jednym z pięćdziesięciu krajów biorącym udział w akcji, a dołączyła do niej w 1993 roku. Myślą przewodnią tego święta jest angażowanie europejskiej społeczności w opiekę nad dziedzictwem kulturowym, prezentowanie jego różnorodności i wzmacnianie dialogu międzykulturowego.

Co roku EDD organizowane są pod innym hasłem przewodnim, które łączy wszystkie wydarzenia w kraju. Tegoroczne hasło, wskazane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związane jest z jubileuszem 20-lecia uchwalenia konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także 10-leciem Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie są jednym z najistotniejszych elementów dziedzictwa kulturowego każdej społeczności. To właśnie one spajają je oraz pozwalają trwać w czasie i przestrzeni. Podzielane wartości i idee, otaczanie szacunkiem postaci historycznych czy legendarnych, przekazywane opowieści, sposoby wyrażania się i zachowania gwarantują trwanie więzi społecznej.

Podobnie przekazywane "z dziada pradziada" umiejętności, tradycyjne i wiedza, muzyka, zwyczaje i obrzędy świąteczne, praktyki związane z naturą, czy tradycyjne zachowania dnia codziennego sprawiają, że społeczność żyje i trwa. Chociaż te przejawy dziedzictwa najczęściej kojarzymy z kulturą ludową, regionalną, nie możemy zapomnieć o bogactwie dziedzictwa niematerialnego mieszkańców miast, czy różnych grup etnicznych, religijnych i narodowych zamieszkujących nasz kraj.

