Balon znaleziony kilkaset metrów od zabudowań. Nieznana ciecz i przewody elektryczne

RMF24

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W okolicach podwarszawskiego Otwocka znaleziono balon, najprawdopodobniej wykorzystywany przez przemytników papierosów – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na obiekt natrafiono kilkaset metrów od zabudowań miejscowości Głupianka.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, na polu leżała czasza balonu, przymocowane do niej pojemniki z nieznaną cieczą, sznurki, a także przewody elektryczne. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników ze specjalnie przeszkolonym psem.

Służby nie stwierdziły zagrożenia. Teren zabezpieczali otwoccy strażacy.

