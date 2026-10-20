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Balon znaleziony kilkaset metrów od zabudowań. Nieznana ciecz i przewody elektryczne

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 października (10:51)

W okolicach podwarszawskiego Otwocka znaleziono balon, najprawdopodobniej wykorzystywany przez przemytników papierosów – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Na obiekt natrafiono kilkaset metrów od zabudowań miejscowości Głupianka.

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Balon znaleziony kilkaset metrów od zabudowań. Nieznana ciecz i przewody elektryczne
Zdjęcie ilustracyjne/fot. Marcin Obara /PAP

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, na polu leżała czasza balonu, przymocowane do niej pojemniki z nieznaną cieczą, sznurki, a także przewody elektryczne. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników ze specjalnie przeszkolonym psem.

Służby nie stwierdziły zagrożenia. Teren zabezpieczali otwoccy strażacy.
 


Źródło: RMF24
Tagi: balon przemyt

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