Artur Szalpuk zostaje na dłużej w Projekcie Warszawa. 27-letni przyjmujący związał się ze stołecznym klubem nową umową, która będzie obowiązywać do 2025 roku.

/ Materiały prasowe

Artur Szalpuk rozpoczynał seniorską karierę w AZS Politechnice Warszawskiej. W barwach akademików grał w latach 2013-15, skąd przeniósł się do Cerrad Czarnych Radom. Na swoim koncie ma także występy w Treflu Gdańsk i PGE Skrze Bełchatów oraz VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, gdzie grał w sezonie 2020/21.

W sezonie 2021/22 reprezentował barwy ukraińskiego Epicentra Podolany-Horodok, ale po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na ten kraj powrócił do Polski i dołączył do Projektu Warszawa.

W tym zespole rozpoczął także rozgrywki sezonu 2022/23, a dziś już wiadomo, że ta współpraca potrwa jeszcze dłużej – kolejne dwa lata - do 2025 r.

Warszawa to mój dom. Tutaj wychowywałem się siatkarsko, rozpoczynałem seniorską karierę oraz kontynuuję ją, rywalizując w jednej z najlepszych lig na świecie. Świetnie się tutaj czuję i nie mogę doczekać się kolejnych wyzwań w stołecznych barwach – zapowiedział Artur Szalpuk.

Naturalna decyzja

Decyzja o przedłużeniu umowy z Arturem przyszła naturalnie. To niezwykle utalentowany zawodnik, jeden z najlepszych siatkarzy w PlusLidze, który stanowi ważny punkt naszej drużyny. Wierzyłem w jego umiejętności, gdy wracał do Warszawy po trudnym sezonie przerwanym wojną w Ukrainie, a on świetnie spłaca ten kredyt zaufania swoją wyśmienitą grą. Wierzę, że wspólnie będziemy świętować jeszcze wiele sukcesów i zwycięstw – powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu oraz dyrektor sportowy Projektu Warszawa.

Kibice będą mieli okazję zobaczyć Artura Szalpuka w akcji już podczas najbliższego meczu Projektu – w sobotę 11 marca o godz. 14:45 w hali COS Torwar rywalem stołecznego zespołu będzie lider tabeli PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie.