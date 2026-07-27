Akcja policji i CBŚP w Józefowie. Wpadł Mołdawianin ścigany czerwoną notą Interpolu

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Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych w Józefowie. W akcji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Na miejscu zabezpieczono ogromne ilości mefedronu i specjalistyczny sprzęt do jego produkcji.

Policjanci z Otwocka, wspierani przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji, wkroczyli na jedną z posesji w Józefowie. To właśnie tam odkryli w pełni wyposażone laboratorium do produkcji mefedronu.

W pomieszczeniach znajdowały się reaktory, mieszadła, grzałki, a także zaawansowany system wentylacji. Funkcjonariusze zabezpieczyli również odzież ochronną, w tym specjalistyczne kombinezony i maski.

Niebezpieczne substancje i interwencja straży pożarnej

Ze względu na ogromne ilości niebezpiecznych substancji chemicznych, do akcji wkroczyła Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Policjanci zabezpieczyli około 20 kilogramów gotowego mefedronu, 10 kilogramów substancji w fazie krystalizacji oraz kilkadziesiąt litrów prekursorów chemicznych.

Na miejscu znajdowały się także specjalistyczne urządzenia tworzące kompletną linię produkcyjną.

Zatrzymanie poszukiwanego przez Interpol

Na terenie posesji zatrzymano 25-letniego obywatela Mołdawii. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany przez mołdawskie organy ścigania czerwoną notą Interpolu za wcześniejsze przestępstwa narkotykowe. Zatrzymany usłyszał już zarzuty wytwarzania oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego.