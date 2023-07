Sąd Rejonowy w Pruszkowie uznał byłego lidera Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska) za winnego poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach za obsługę informatyczną Komitetu. Skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę w wysokości 4 tys. zł. Wyrok jest nieprawomocny. Jeden z obrońców Kijowskiego zapowiedział złożenie apelacji.

Mateusz Kijowski / Paweł Supernak / PAP

Tym samym wyrokiem sąd skazał również na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata Piotra Ch., byłego skarbnika KOD, drugiego oskarżonego w tym procesie. Piotr Ch. ma również zapłacić grzywnę w wysokości 4 tys. zł.



Mateusz Kijowski w sądzie / Paweł Supernak / PAP

W ustnym uzasadnieniu sędzia Tomasz Pronobis wskazywał na wielowątkowość i wieloaspektowość postępowania. Podkreślał też, że żaden poszczególny dowód czy świadek w tym postępowaniu nie potwierdził bezpośrednio tezy oskarżenia, ale zespół dowodów już tak. Sąd musiał przyjąć, że faktury były wystawiane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - zaznaczył sędzia.



Jeden z dwóch obrońców Mateusza Kijowskiego - mec. Michał Zacharski - zapowiedział złożenie apelacji. Nie zgadzamy się z wyrokiem. Czekamy na pisemne doręczenie jego wyroku - powiedział.

Nie jest to pierwsze orzeczenie Sądu Rejonowego w Pruszkowie w tej sprawie. We wrześniu 2020 r. sąd ten uznał Kijowskiego winnym poświadczenia nieprawdy w siedmiu fakturach za obsługę informatyczną komitetu i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz 5 tys. zł grzywny. Tym samym wyrokiem uniewinnił Piotra Ch., byłego skarbnika KOD, drugiego oskarżonego w tym procesie.

Mateusz Kijowski i jego obrońca Michał Zacharski / Paweł Supernak / PAP

W maju 2021 r. warszawski sąd okręgowy uchylił wyrok wobec obu mężczyzn i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi w Pruszkowie. Według sądu okręgowego ustalenia faktyczne sądu I instancji były nieprawidłowe. Chodziło o kwestię nieprzyjęcia, że oskarżeni przywłaszczyli pieniądze KOD i działali w porozumieniu.

Afera fakturowa w KOD

Na początku stycznia 2017 r. "Rzeczpospolita" i portal Onet podały, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy Kijowskiego i jego żony, Magdaleny. Chodzi o faktury za usługi informatyczne, jakie firma Kijowskiego miała wykonywać dla Komitetu.

Sprawa nieprawidłowości w rozliczaniu finansowym KOD-u doprowadziła do kryzysu i marginalizacji komitetu. Jak konsekwentnie twierdzi Kijowski, rzeczywistym celem afery było usunięcie go z KOD i przejęcie władzy w organizacji.

Mateusz Kijowski: To był błąd - uznałem, że to będzie najprostsza droga Kamil Młodawski (RMF FM) / Kamil Młodawski, RMF FM