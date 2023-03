"To nieracjonalne i niebezpieczne. Pogłębi tylko chaos. Pogotowie ratunkowe to nie klocki, które można przekładać z miejsca na miejsce". Tak marszałek Mazowsza, radni województwa i dyrekcja Stacji Pogotowia w Warszawie komentują plany wojewody, by trzy podwarszawskie powiaty - Otwock, Legionowo i Wołomin - podlegały pod dyspozytornie w Siedlicach a nie w stolicy.

Karetki warszawskiego pogotowia / Mariusz PIekarski / RMF FM Zmiany planowane są od stycznia przyszłego roku. Wojewoda i służby wojewody nie wyjaśniają, po co ta zmiana. Według dyrektora warszawskiego pogotowia dr Karola Bielskiego, spowoduje to rozerwanie dobrze funkcjonującego organizmu. O wysłaniu karetki do pacjenta np. w Legionowie, który zazwyczaj trafia do szpitala w Warszawie, zdecyduję teraz dyspozytor w Siedlcach Zajmowanie się Legionowem, nie znając w ogóle uwarunkowań miejscowych, przez ludzi, którzy są w Siedlcach, jest po prostu absurdalne - uważa Bielski. / Mariusz PIekarski / RMF FM A do tego potrwa dłużej, bo o ile czas realizacji wezwania w Warszawie to 4 minuty - to w Siedlcach 6 minut. Dodatkowo dyspozytorzy z Siedlec powinni wysyłać karetki najpierw ze swojego obszaru realizacji. Dojazd najbliższego zespołu z Garwolina do Wiązownej dużo więcej zajmie niż przejazd z dzielnicy Wawer do Rembertowa - zauważa dr Bielski. Władze Mazowsze podejrzewają, że chodzi o okrojenie stołecznej stacji pogotowia i oszczędności, bo stawki za obsługę karetki w Siedlcach są niższe.



Opracowanie: Magdalena Partyła