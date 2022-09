Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 22 przesyłki z Emiratów Arabskich. Paczki zawierały prawie 70 tys. nielegalnych tabletek na potencję.

/ Mazowiecka KAS / Materiały prasowe

Funkcjonariusze mazowieckiej KAS, pracujący w oddziale Celnym I Pocztowym w Warszawie, w 11 przesyłkach nadanych w Emiratach Arabskich znaleźli ponad 41 tys. szt. tabletek na potencję.

"Tydzień później zatrzymali kolejne 11 przesyłek do tego samego odbiorcy, było w nich ok. 28 tys. szt. tabletek" - przekazała rzeczniczka IAS w Warszawie -Justyna Pasieczyńska.

Wszystkie leki miały trafić do jednego odbiorcy w woj. podlaskim. "Przesyłki wysłano z Dubaju. Nadawca zadeklarował, że znajdują się w nich suplementy diety oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów" - tłumaczyła.

Skontrolowane paczki zawierały prawie 70 tys. szt. leków na potencję. Ich szacunkowa wartość rynkowa to prawie 700 tys. złotych. Liczba zatrzymanych leków wskazuje na to, że były one przeznaczone na sprzedaż.

Rzeczniczka IAS w Warszawie przypomniała, że leki, które są sprowadzane nielegalnie, z naruszeniem ustawy prawo farmaceutyczne, mogą być szkodliwe dla zdrowia. "Często są to preparaty o niezbadanym składzie i działaniu, przechowywane i transportowane w niewłaściwych warunkach" - poinformowała.

Wszystkie przesyłki zostały zabezpieczone a postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji Warszawa Ursynów. Osobom wprowadzającym do obrotu produkty lecznicze bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.