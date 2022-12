Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wygrali jubileuszową 60. edycję Rajdu Barbórka. Faworyci byli najszybsi na 5 z 6 odcinków specjalnych. Ponad 13 sekund do zwycięzców stracili Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski. Podium uzupełnili Marek Nowak i Adam Grzelka. Rajdowe ściganie w stolicy zakończyło tradycyjnie Kryterium Asów na ulicy Karowej. Na legendarnej trasie faworytów pokonał Łukasz Byśkiniewicz - na co dzień dziennikarz TVN Turbo, dla którego rajdy to życiowa pasja. Pochodzący z Warszawy Byśkiniewicz dosłownie o ułamki sekund pokonał Mikołaja Marczyka. Podium Kryterium Asów uzupełnił Jarosław Szeja.