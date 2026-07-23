40-latek z Bemowa zatrzymany. Usłyszał 106 zarzutów za wyłudzenia

RMF24

Policjanci z Bemowa zatrzymali oszusta, który w ciągu tygodnia wyłudził od mieszkańców Warszawy ponad 160 tysięcy złotych. 40-latek usłyszał aż 106 zarzutów i trafił do aresztu. Jak działał przestępca i jak nie dać się nabrać na podobne sztuczki?

Bemowscy policjanci podczas patrolu jednej z ulic dzielnicy zwrócili uwagę na mężczyznę, który wieczorem nerwowo kręcił się przy bankomacie.

Jak się okazało, nie był to przypadkowy przechodzień. Funkcjonariusze szybko ustalili, że 40-latek jest podejrzany o liczne oszustwa.

Metoda „na podszywacza”

Nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji wyjaśnia, że mężczyzna działał metodą „na podszywacza”.

Oszust podszywał się pod znajomych ofiar i wyłudzał od nich kody bankowe, dzięki którym mógł wypłacać pieniądze z bankomatów.

W ciągu zaledwie tygodnia wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych!

40-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzany usłyszał łącznie 106 zarzutów dotyczących oszustwa - podkreśla nadkom. Sulowska

Sąd nie miał wątpliwości

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące. Za oszustwo grozi mu nawet 8 lat więzienia.

Policja ostrzega: nie podawaj kodów!

Policjanci przypominają, by nigdy nie podawać nikomu wygenerowanych kodów bankowych bez upewnienia się, kto naprawdę prosi o pieniądze.

Wystarczy jeden telefon do znajomego, by sprawdzić, czy rzeczywiście znalazł się w potrzebie.

