Mazowiecka policja apeluje do osób, które wczoraj między 17:30 a 18 jadąc drogą krajową nr 57 z między Przasnyszem a Makowem Mazowieckim i zauważyły coś nietypowego, by zgłosiły się do funkcjonariuszy. Chodzi o wyjaśnienie zagadkowej śmierci dwuletniego chłopca w Obiecanowie, który najprawdopodobniej został potrącony przez samochód.