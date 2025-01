Wyszła z domu do szkoły i do tej chwili nie powróciła; nie nawiązała też kontaktu z bliskimi. Mowa o 15-latce, która zaginęła w piątek na warszawskim Tarchominie. Ostatni raz była widziana ok. godz. 15:30. Stołeczna policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mają o jakiekolwiek informacje w tej sprawie. Służby opulibkowały wizerunkek i rysopis nastolatki.

Zaginiona 15-latka / Policja Praga Północ / Policja W Warszawie zaginęła 15-latka. W piątek, 10 stycznia, wyszła z domu do szkoły i do chwili nie powróciła. Ostatni raz widziano ją ok. godz. 15:30 na Tarchominie. Dziewczyna jest przeciętnej budowy ciała, ma 152 cm wzrostu i ciemne, krótkie włosy. W momencie zaginięcie była ubrana w zimową, niebieską kurtkę z białym futrem; długie, czarną bluzę z białym napisem, jasnogranatowe spodnie i czarne buty czarne z grubą podeszwą. Miała ze sobą szarożółty plecak. Zaginiona 15-latka / Policja Praga Północ / Policja Policja zaapelowała o pomoc w poszukiwaniach Margharity Shraiber. "Wszelkie informacje dotyczące zaginionej i jej obecnego miejsca pobytu prosimy kierować do dyżurnego Komendy Rejonowej Policji Warszawa Praga Północ - nr tel. 47 723-75-56 . Można też dzwonić pod całodobowy nr alarmowy 112 lub powiadomić najbliższą jednostkę policji. Informacje można także przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: dyzurny.krp6@ksp.policja.gov.pl " - zaapelowali prascy policjanci.