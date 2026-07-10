Żywioł zniszczył plaże na Mierzei. Turyści i tak tłumnie ruszyli nad morze

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Silny wiatr i wysokie fale w ostatnich dniach mocno dały się we znaki mieszkańcom i turystom na Mierzei Wiślanej. Choć sztorm pozostawił po sobie wyraźne ślady, a na plażach wciąż trwają prace porządkowe, turyści nie rezygnują z wakacyjnego wypoczynku nad Bałtykiem. Prognozy zapowiadają poprawę pogody, a lokalne służby zapewniają, że sytuacja się stabilizuje.

Początek lipca upłynął nad polskim morzem pod znakiem gwałtownych wiatrów i sztormowej pogody. Najbardziej odczuwalne skutki żywiołu widoczne są na Mierzei Wiślanej, gdzie wysokie fale i silny wiatr uszkodziły fragmenty infrastruktury turystycznej oraz zabezpieczenia wydm. Mimo trudnych warunków atmosferycznych, popularne miejscowości, takie jak Krynica Morska, wciąż przyciągają tłumy turystów.

Letnicy nie zrażają się kapryśną aurą – hotele i pensjonaty w Krynicy Morskiej są zajęte nawet w 80 procentach. Na plażach, zamiast kolorowych parawanów, coraz częściej widać kurtki przeciwdeszczowe i peleryny, a wielu turystów przychodzi specjalnie po to, by zobaczyć potężne fale i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Prace porządkowe i usuwanie zniszczeń

Jak informują przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni, mimo siły żywiołu sytuacja wygląda lepiej, niż można się było spodziewać. Nie odnotowaliśmy żadnych uszkodzeń tzw. twardych zabezpieczeń, takich jak opaski brzegowe czy inne konstrukcje hydrotechniczne – podkreśla Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa urzędu. Najbardziej ucierpiały elementy biotechniczne, mające chronić wydmy przed wywiewaniem piasku: płotki faszynowe, szachownice oraz wyłożenia z chrustu.

W Białogórze jedno z przejść na plażę zostało całkowicie zasypane piaskiem, co utrudnia dojazd służbom ratowniczym. „Od rana na miejscu pracuje nasza Służba Ochrony Brzegu, prowadząc działania mające na celu przywrócenie pełnej drożności” – informują służby.

Na Mierzei Wiślanej trwa naprawa ogrodzeń zabezpieczających wydmy, a w niektórych miejscach wciąż usuwane są skutki zalania sezonowych barów i punktów gastronomicznych.

foto: Stanisław Pawłowski / RMF FM

Mieszkańcy i turyści jednoczą siły

W obliczu żywiołu lokalna społeczność, przedsiębiorcy i służby porządkowe stanęli ramię w ramię, by ratować miejscową infrastrukturę. Na plażach Krynicy Morskiej, Sztutowa, Kątów Rybackich i Stegny układano worki z piaskiem, tworząc prowizoryczne bariery przed naporem wody. Właściciele barów i punktów gastronomicznych bronili swoich lokali przed zalaniem, ustawiając zapory z wielkich worków z piaskiem. Dziś te big bagi nadal leżą na plaży i przyciągają uwagę spacerowiczów.

Starosta powiatu nowodworskiego Barbara Ogrodowska zaznacza, że skala zniszczeń nie została jeszcze dokładnie oszacowana, jednak już teraz wiadomo, że sztorm był jednym z najsilniejszych w ostatnich latach.

Mieliśmy do czynienia z pospolitym ruszeniem mieszkańców, przedsiębiorców, samorządowców, strażaków i policjantów.

Turyści zachwyceni niezwykłymi widokami

Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, letnicy nie rezygnują z wypoczynku nad Bałtykiem. Rano przychodzę tu, dzień w dzień – mówi turystka z Mielca, która pokonała aż 600 kilometrów, by spędzić urlop nad Bałtykiem. Dla wielu osób sztormowe fale i dynamiczne pejzaże są atrakcją samą w sobie.

Na plażach można spotkać zarówno amatorów długich spacerów, jak i miłośników fotografii, którzy uwieczniają potężne fale i nietypową aurę. Słońce nieśmiało przebija się przez chmury, a z każdym dniem poziom wody powoli opada, odsłaniając coraz szersze połacie piasku.

Prognozy: poprawa pogody na horyzoncie

Załamanie pogody było skutkiem niżu Bernadette, który przyniósł huraganowe porywy wiatru na całym Pomorzu. Synoptycy zapowiadają jednak, że w najbliższych dniach wiatr będzie się uspokajał, a pogoda zacznie się poprawiać. Mam nadzieję, że już niebawem wszystko zacznie wracać do normy. Czekamy na pogodę i turystów – mówi Barbara Ogrodowska.

Choć żywioł pozostawił po sobie wyraźne ślady, nadmorskie miejscowości powoli wracają do normalności, a prognozy pogody pozwalają mieć nadzieję na słoneczne i spokojne dni w kolejnych tygodniach wakacji.