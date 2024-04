W środę wieczorem przerwano poszukiwania nurka, który nie wypłynął na powierzchnię podczas wojskowych ćwiczeń niedaleko Westerplatte w Gdańsku. "Jest to żołnierz jednostki wojskowej GROM, zespołu B, który zlokalizowany jest w Gdańsku na Westerplatte" - powiedział RMF FM ppłk Mariusz Łapeta, rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Poszukiwania żołnierza wojsk specjalnych na Bałtyku / Adam Warżawa / PAP

Poszukiwania mają być wznowione w czwartek.

Żołnierza szukają jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, statek Wiatr, jednostka sopockiego WOPR, policji wodnej, straży granicznej i śmigłowiec Marynarki Wojennej - mówił RMF FM po południu Maciej Dziubich z SAR.

W akcji brała udział grupa nurków, roboty podwodne oraz śmigłowiec W-3 z 43BLMW oraz Blackhawk z wojsk specjalnych.

Jak relacjonował nasz reporter, z powietrza nurka szukał śmigłowiec Marynarki Wojennej. Krążył on niedaleko Westerplatte, nad portem, wzdłuż plaży w Brzeźnie. Po czym wylatywał w głąb zatoki.

Zaginiony nurek to żołnierz GROM

Zaginiony to żołnierz jednostki wojskowej GROM, zespołu B, który zlokalizowany jest w Gdańsku na Westerplatte - potwierdził RMF FM ppłk Mariusz Łapeta, rzecznik Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych.

Do jednostki wojskowej GROM nie przychodzą ludzie z ulicy. To są najlepsi z najlepszych. Żołnierze ci regularnie przechodzą wnikliwe badania, które dopuszczają do takich nurkowań. Był dobrze wyposażony, to nurek z olbrzymim doświadczeniem - podkreślił ppłk Łapeta.



Komunikat Dowództwa Generalnego

"Dziś po południu, w trakcie programowego szkolenia nurkowego na Bałtyku, zaginął jeden z żołnierzy wojsk specjalnych" - zakomunikowało Dowództwo Generalne.

"Do chwili obecnej nie udało się odnaleźć zaginionego operatora JWS. W akcji poszukiwawczej bierze udział śmigłowiec MW wraz z okrętem" - napisano w komunikacie.