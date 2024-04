W poniedziałek, 8 kwietnia planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Ogarnej. Zmieniona organizacja potrwa do końca czerwca.

Od poniedziałku, 8 kwietnia odcinek ul. Ogarnej, od ul. Słodowników do ul. Zbytki, będzie nadal wyłączony z ruchu pojazdów. Zamknięte zostanie również skrzyżowanie ulicy Ogarnej z ulicami Zbytki i Pocztową.

Dojazd do ul. Pocztowej będzie możliwy od ul. Bogusławskiego i ul. Ogarnej. Dojścia piesze zostaną zachowane. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca czerwca.

W tym etapie prowadzone będą prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci podziemnych na skrzyżowaniu Ogarna/Zbytki/Pocztowa.

Natomiast prace związane z wykonaniem docelowego układu drogowego będą prowadzone na odcinku ul. Ogarnej od ul. Słodowników do ul. Zbytki.