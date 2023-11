Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sprawdza szczelność instalacji grzewczej. Do wody dodano zielony barwnik. Każdy mieszkaniec, który będzie miał w kranie zieloną wodę powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta GPEC. Zielonej wody nie można pić ani gotować.

Jeśli barwnik przedostanie się do kranów, oznacza to, że mamy gdzieś nieszczelny tak zwany wymiennik ciepła. Należy skontaktować się z biurem obsługi klienta grupy GPEC, bo to oznacza, że wymiennik ciepła jest zepsuty i trzeba go wymienić. Na podany przez nas adres przyjedzie ekipa pogotowia ciepłowniczego i w ciągu 24 godzin wymieni taki wymiennik - mówi Jadwiga Grabowska, rzecznik prasowa grupy GPEC.

Zielona woda nie jest szkodliwa, ponieważ używany barwnik jest barwnikiem spożywczym. Jeśli jednak pojawi się zabarwiona woda, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej radzi, by jej nie gotować, nie spożywać i używać zimnej wody.

Taka sytuacja może w najbliższych dniach spotkać mieszkańców Gdańska, Sopotu i Kowal.