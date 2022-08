Na szczęście nikt nie został ranny w wyniku zderzenia osobowej skody i meleksa. Kierowca osobówki został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych.

Zderzenie meleksu z osobową skodą / POMORSKA POLICJA /

Do kolizji doszło w środę, około godziny 19, na ul. Powstańców Warszawy w Stegnie (woj. pomorskie).

Meleks z turystami

Jak informuje pomorska policja, 22-letni kierowca meleksa rozpoczął wyprzedzanie osobowej skody kierowanej przez 53-letniego mężczyznę. Wówczas kierowca skody nie zwrócił uwagi na meleksa i zaczął skręcać w lewo.

Siła uderzenia doprowadziła do wywrócenia się pojazdu melex, który przewoził turystów. Mimo groźnie wyglądającego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Policjanci, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym ukarali mandatem w wysokości ponad 1000 złotych 53-letniego kierującego pojazdem skoda - informuje policja.

Obaj kierowcy zostali ukarani mandatem / POMORSKA POLICJA /

Silnik spalinowy w meleksie

Mundurowi zauważyli, że melex miał zmiany konstrukcyjne silnika - zamiast elektrycznego silnika zamontowano w nim silnik spalinowy.

Taki silnik pozwoli nawet do osiągnięcia prędkości 140 km/h, co w przypadku pojazdów typu melex, jest niedozwolone. 22-latek został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, a pojazd został zabezpieczony poza drogą publiczną - podaje pomorska policja.

Jak przypominają funkcjonariusze, pojazdy potocznie nazywane meleksami, to pojazdy z napędem elektrycznym, których prędkość maksymalna nie przekracza 25 km/h.

Pojazdy elektryczne ze względu na konstrukcję są klasyfikowane na ogół do grupy pojazdów wolnobieżnych. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazd wolnobieżny to pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h z wyłączeniem ciągnika rolniczego - dodaje pomorska policja.

Meleksem jechali turyści / POMORSKA POLICJA /