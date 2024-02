Poważny wypadek na al. Hallera w Gdańsku. 15 osób zostało rannych w zderzeniu autobusu z tramwajem.

Zgłoszenie o zderzeniu autobusu z tramwajem wpłynęło do służb przed godz. 10:00 - poinformował dyżurny stanowiska kierowania KW PSP w Gdańsku.

Łącznie 15 osób zostało poszkodowanych. 11 z nich zostało przetransportowanych do gdańskich szpitali.

Osoby, które odniosły obrażenia, to przede wszystkim pasażerowie tramwaju. Są to lekkie obrażenia, potłuczenia, wynikające ze zderzenia tramwaju z autobusem, który jechał pusty. Podróżował nim wyłącznie kierowca, ponieważ autobus zjeżdżał do zajezdni, a tramwaj jechał regularną linią - powiedział w rozmowie z Radiem RMF24 oficer prasowy gdańskiej straży pożarnej bryg. Jacek Jakóbczyk.

Przyczyny wypadku są ustalane. Wiadomo, że autobus skręcał, przecinając drogę tramwajowi. Który z tych pojazdów miał pierwszeństwo, który się nie zatrzymał?

W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch tramwajowy na al. Hallera, na odcinku Mickiewicza-al. Płażyńskiego.

"Tramwaje linii 3 z Łostowic i 5 z Oliwy od ul. Mickiewicza kursują do pętli Zaspa, a wozy linii 5 z Nowego Portu i 3 z Brzeźna Domu Zdrojowego zawracają w Brzeźnie na wysokości al. Płażyńskiego. Na trasie al. Płażyńskiego-al. Hallera-Mickiewicza-pl. Komorowskiego-Chrobrego-Kościuszki-al. Hallera-al. Płażyńskiego kursują autobusy zastępcze" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku.

Utrudnienia mogą potrwać długo, ponieważ tramwaj uszkodził słup trakcyjny. Trzeba było odłączyć napięcie, teraz trzeba będzie słup ustabilizować lub usunąć, żeby nie stwarzał zagrożenia - zaznaczył Jakóbczyk.