​Blisko trzy tysiące wolontariuszy w ramach akcji "Pola Nadziei na Pomorzu" zbierało dziś datki na rzecz kilku hospicjów działających w regionie. Podziękowaniem za wpłaty były żółte żonkile.

Zdjęcie ilustracyjne / Tomasz Gzell / PAP

Pieniądze w ramach "Pól Nadziei na Pomorzu" były zbierane od 14 kwietnia. Finał akcji, w której kwestowało blisko 3 tys. wolontariuszy m.in. na ulicach Gdańska, Gdyni, Sopotu i Pucka, odbył się dziś w Gdańsku.

Pola Nadziei odbywają się co roku na wiosnę w całej Polsce. U nas na Pomorzu spotykamy się w grupie kilku hospicjów i wspólnie organizujemy to święto, które ma na celu promocję idei hospicyjnej - samych hospicjów, a także tego, co się w nich dzieje. Chcemy odczarować to słowo, bo generalnie ono się źle kojarzy i ludzie boją się hospicjów. A tak naprawdę nie ma czego. Jesteśmy po to żeby pomagać, żeby być z osobami najbardziej potrzebującymi - powiedziała prezes Pomorskiego Hospicjum Dla Dzieci w Gdańsku Dorota Kaszubowska.

Osoby, które dokonały wpłaty na rzecz hospicjów, w ramach podziękowań otrzymały żółte żonkile. W tym roku w dużej mierze ograniczyliśmy żywe kwiaty na rzecz żonkili tworzonych przez dzieci w szkołach w ramach zajęć plastycznych lub wolontariackich - dodała Dorota Kaszubowska.

Dochód zebrany podczas "Pól Nadziei na Pomorzu" wesprze działalność Fundacji Hospicyjnej prowadzącej Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, Hospicjum Pomorze Dzieciom, Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, Domu Hospicyjnego Caritas im. św. Józefa w Sopocie, Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie, Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni wraz z Domem Hospicyjnym dla Dzieci Bursztynowa Przystań oraz Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio.

W ubiegłorocznej akcji "Pola Nadziei na Pomorzu" zebrano 584 tys. zł.

W Polsce jako pierwsze akcję podjęło hospicjum w Krakowie

"Pola nadziei" narodziły się w Wielkiej Brytanii. Program został stworzony przez organizację charytatywną Marie Curie Cancer Care. W 1998 roku akcję podjęło hospicjum w Krakowie, a z biegiem lat włączały się do niej inne miasta.

W ramach akcji co roku na początku października, w okolicach Światowego Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej, który jest obchodzony w drugą sobotę tego miesiąca, ludzie na całym świecie sadzą na miejskich trawnikach i skwerach żonkile. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, w miastach tych prowadzone są kwesty na rzecz terminalnie chorych. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol.