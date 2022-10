Według Małego Rocznika Statystycznego Polski 2022, przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny, najniższym punktem w Polsce jest wieś Marzęcino (pow. nowodworski, woj. pomorskie) znajdująca się na poziomie 2,2 m p.p.m. Wcześniej najniższym punktem były Raczki Elbląskie w woj. warmińsko-mazurskim.

Główny Urząd Statystyczny w najnowszym Małym Roczniku Statystycznym Polski na 2022 r. poinformował, że najniżej położony punkt w Polsce ma 2,2 m p.p.m. i znajduje się we wsi Marzęcino w gminie Nowy Dwór Gdański.

Ortofotomapa oraz skaning laserowy

Pełniąca obowiązki Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka poinformowała, że lokalizowano go na podstawie ortofotomapy oraz danych ze skaningu laserowego opracowanych na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w 2019 r. Jest to depresja naturalna, nie antropogeniczna - dodała.

Jak mówiła, "na terenie tej samej gminy występują niżej położone punkty, jednak ich wysokość uzależniona jest od chwilowego stanu wód a wyznaczenie ich dokładnego położenia wymaga analiz (wywiadu terenowego) oraz pomiaru w terenie".

Starosta: Yes! Yes! Yes!

Najnowsze dane ucieszyły starostę nowodworskiego Jacka Grossa. Po ponad 9 latach naszych starań, Główny Urząd Statystyczny zamieścił informację, że najniższy punkt w Polsce znajduje się w Marzęcinie... Yes! Yes! Yes! - napisał starosta w mediach społecznościowych.

Przed publikacją Małego Rocznika Statystycznego Polski, dane Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wskazywały, że najniższa naturalna depresja w Polsce wynosząca 1,8 m p.p.m. znajduje się na terenie Raczek Elbląskich.

