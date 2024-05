Po ponad 80 latach XVIII-wieczne dzwony wróciły do Gdańska. W czasie II wojny światowej miały być przetopione w Hamburgu na łuski do amunicji. Ocalały i dziś po południu zostały przyjęte w historycznej zbrojowni.

Jeden z dzwonów / Stanisław Pawłowski / RMF24

Zabytki wróciły do Polski na mocy umowy zawartej na początku marca w Berlinie między Unią Kościołów Ewangelickich (UEK) a parafią polskokatolicką pw. Bożego Ciała w Gdańsku. Dwa najlżejsze dzwony: 47-kilogramowy i 110-kilogramowy pochodzą z kościoła pw. Bożego Ciała, a najcięższy o masie 580 kg z nieistniejącego obecnie kościoła we Wocławach. Powstały w 1733 i 1758 roku.

To wielka radość, że porozumieliśmy się ze stroną niemiecką. Rok temu, kiedy usłyszałem, że jest taki pomysł pomyślałem: marzenia nic nie kosztują. I udało się. Dzwony są, witaliśmy je tutaj ze wzruszeniem - mówił reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu ks. Rafał Michalak, proboszcz parafii polskokatolickiej Bożego Ciała w Gdańsku. Wzruszenie będzie jeszcze większe, kiedy one zawisną na wieży kościoła, bo tak jak zapisano w akcie darowizny, one mają zwoływać wiernych na nabożeństwa - dodał.

Zabytkowe dzwony będą prezentowane do października 2024 roku. Po zakończeniu prac na wieżach gdańskich kościołów: pw. Bożego Ciała w Gdańsku oraz Bazyliki Mariackiej, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie i zgodnie z intencją Unii Kościołów Ewangelickich dzwony będą ponownie nawoływać wiernych do modlitwy. Być może ich dźwięk popłynie nad Gdańskiem już w Boże Narodzenie.

W czasie II wojny światowej dzwony szczęśliwym zrządzeniem losu ocalały. Miały być przetopione w Hamburgu na łuski do amunicji, ale po nalotach alianckiego lotnictwa w lipcu 1943 roku zakład hutniczy został zniszczony.

Po wojnie dzwony były używane w ewangelicko-luterańskim kościele św. Michała w Lubece, ale kiedy w 2008 roku świątynia została zaadaptowana na cele niesakralne, przestały być potrzebne.

Zainteresowani mogą zobaczyć dzwony w Zespole Przedbramia, którym zarządza Muzeum Gdańska. Uroczyste "powitanie" dzwonów odbędzie się w czerwcu podczas 44. Międzynarodowego Zjazdu Miast Nowej Hanzy.