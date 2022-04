Policjanci poszukują dwóch mężczyzn. Mogą mieć oni związek z kradzieżą włamaniem, do jakiego doszło w gdańskim Wrzeszczu 30 marca. Funkcjonariusze publikują wizerunek prawdopodobnych sprawców.

Policja we Wrzeszczu poszukuje dwóch mężczyzn. Funkcjonariusze opublikowali nagrane z monitoringu, na którym widać dwóch mężczyzn, którzy wchodzą do budynku.

Wideo youtube

To oni mogą mieć związek z kradzieżą z włamaniem, do której doszło 30 marca w jednym z mieszkań w gdańskim Wrzeszczu. Sprawcy wyłamali zamek w drzwiach, weszli do środka i ukradli między innymi gotówkę oraz biżuterię. Pokrzywdzone zostały obywatelki Ukrainy. Straty oszacowały na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wszystkie osoby, które wiedzą, kim mogą być mężczyźni z filmu oraz zdjęć lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu ich tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji we Wrzeszczu. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 47 741-15-22, bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji lub pisząc na adres komendant.kp3@gd.policja.gov.pl .

/ Komenda Miejska Policji w Gdańsku /

Ze swojej strony policjanci zapewniają anonimowość oraz to, że każda przekazana informacja zostanie sprawdzona.