Kacper Stępniak - rekordzista Polski, w Gdańsku postawił kropkę nad „i”. Znów nie dał szans rywalom w kategorii Pro na dystansie średnim. A ta triathlonowa „średnia” to 2 km pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km biegu.

/ LOTTO Gdańsk Challenge /

Gdańsk po raz trzeci był gospodarzem triathlonowych zawodów cyklu LOTTO Challenge Gdańsk. Triathloniści rywalizowali od piątku do niedzieli w różnych klasach na wodach Zatoki Gdańskiej, na trasie kolarskiej, która biegła między innymi tunelem pod Martwą Wisłą, a etap biegowy kończyli na mecie usytuowanej na molo w Gdańsku-Brzeźnie. Oczywiście najbardziej interesująca była niedzielna rywalizacja "ludzi z żelaza" wśród profesjonalistów. W tej najbardziej prestiżowej kategorii PRO na dystansie średnim najlepszy okazał się Kacper Stępniak. W Gdańsku pokonał trasę w czasie 3 godzin 44 minut i 25 sekund.

Zwycięzcy LOTTO Gdańsk Challenge / LOTTO Gdańsk Challenge /

Kacper Stępniak ponownie nie dał szansy rywalom. Wśród pań najlepszą w Gdańsku - Anne Reichsmann.

Anne Reichsmann była najlepsza wśród kobiet / LOTTO Challenge Gdańsk /

Niemka okazała się lepsza od Agnieszki Jerzyk, która na mecie przypominała, że ostatni raz na dystansie średnim wystartowała w 2019 roku. Później był Covid-19, ciąża, złamania, ale wraca i jak podkreśla, jest z tego powodu bardzo szczęśliwa!

/ LOTTO Gdańsk Challenge /

Przypominam, że Bydgoszczanin - Kacper Stępniak to aktualny rekordzista Polski, który zaledwie przed tygodniem wygrał międzynarodowe zawody Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw ustanawiając rekord Polski w triathlonie na dystansie średnim. 1,9 km pływania, 90 km roweru oraz 21,1 km biegania pokonał w czasie 3:37:41!!!

W najbardziej prestiżowej kategorii PRO na dystansie średnim najlepszy okazał się Kacper Stępniak Tomasz Staniszewski / RMF FM

Wiedziałem, że zawodach biorą udział mocni biegacze, więc od początku swoich szans upatrywałem w ucieczce na rowerze. To się udało po pierwszych 15 kilometrach ostrej rywalizacji. Zjechałem do strefy zmian ze sporą przewagą i do końca udało mi się ją utrzymać, chociaż końcówka biegu była nerwowa. W LOTTO Challenge Gdańsk startowałem już trzeci raz, to jedna z moich ulubionych imprez w Polsce. To doświadczenie pomogło mi zwłaszcza na etapie rowerowym, gdzie dzięki znajomości trasy wiedziałem, jak się zachować na zakrętach wokół stadionu. Dwa lata temu byłem siódmy, a rok temu trzeci, więc liczę, że za rok uda mi się utrzymać pierwszą lokatę - powiedział na mecie zwycięzca Kacper Stępniak.

Stępniak: W LOTTO Challenge Gdańsk startowałem już trzeci raz, to jedna z moich ulubionych imprez w Polsce Tomasz Staniszewski / RMF FM

Bardzo wyrównaną walkę na dystansie średnim stoczyły panie. Ostatecznie Niemka Anne Reischmann okazała się lepsza od Agnieszki Jerzyk. Nie byłam do końca zadowolona ze swojego pływania. Kiedy na rowerze Anne przemknęła obok mnie stwierdziłam, że będę po prostu jechać swoje. W biegu na ostatniej pętli musiałam przyspieszyć, bo widziałam, że Daniela biegnie niesamowicie i się zbliża. Bardzo się cieszę, że znów jestem na podium, szczególnie, że ostatni raz na dystansie średnim wystartowałam w 2019 roku. Później był Covid-19, ciąża, dwa złamania, ale wracam i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa - przyznała Jerzyk.

/ LOTTO Challenge Gdańsk /

LOTTO Challenge Gdańsk to nie tylko walka profesjonalnych triathlonistów, ale również dobra zabawa dla amatorów i sposób na aktywne spędzenie czasu. Weekendowe zmagania były poprzedzone piątkowymi zawodami Trefl Aquathlon, w których wzięła udział młodzież i dzieci od 7 do 17 roku życia. Uczestnicy zmierzyli się w rywalizacji pływackiej i biegowej na dystansach dostosowanych do wieku i możliwości.

/ LOTTO Gdańsk Challenge /

Podczas tegorocznej edycji LOTTO Gdańsk Challenge zorganizowano także premierową edycję charytatywnego biegu Challenge Women by Brooks. Jego ambasadorem był trener kobiecej sztafety 4x400m Aleksander Matusiński, a na honorowym starcie stanęła jego podopieczna Kornelia Lesiewicz.

Charytatywny bieg Challenge Women by Brooks RMF FM

Start tej sztafety poprzedzony był krótkim treningiem, który na molo w Gdańsku-Brzeźnie poprowadził właśnie trener medalowych 400 metrowych "Aniołków" - Aleksander Matusiński w towarzystwie Kornelii Lesiewicz - rekordzistki Polski juniorów na dystansie 400 m.

W najbardziej prestiżowej kategorii PRO na dystansie średnim najlepszy okazał się Kacper Stępniak Tomasz Staniszewski / RMF FM

Zwyciężyła Aleksandra Leszczyńska z Olsztyna w czasie 20 min. 14 sek. Całość opłat startowych wniesionych przez uczestników Challenge Women by Brooks, przekazana została Pomorskiemu Hospicjum dla Dzieci.

Trzecia edycja LOTTO Challenge Gdańsk za nami. Zapraszamy Wszystkich za rok!

Wyniki LOTTO Challenge Gdańsk 2023:

Dystans średni (mężczyźni): 1. Kacper Stępniak (Polska) 03:44:25, 2. Ognjen Stojanović (Serbia) 03:45:11, 3. Marcel Bolbat (Niemcy) 03:45:18

Dystans średni (kobiety): 1. Anne Reischmann (Niemcy) 04:12:58, 2. Agnieszka Jerzyk (Polska) 04:14:32, 3. Daniela Kleiser (Niemcy) 04:14:51

Dystans średni (sztafety): Ekipa Biankowskiego (Piotr Biankowski, Bartosz Machnio, Konrad Wyganowski) 04:33:39, 2. 3city GIRLS Team (Aleksandra Kabelis, Agata Świątek, Jagoda Kubiak) 04:55:53, 3. GSS Family Sport Team (Ewa Gallica, Tomasz Stępień, Jakub Sender) 04:54:41

Sprint (mężczyźni): 1. Jarosław Delgado Jankiewicz (Polska) 01:02:50, 2. Michał Czapiński (Polska) 01:04:52, 3. Mattes Kuntermann (Niemcy) 01:05:44

Sprint (kobiety): 1. Agnieszka Gadomska (Polska) 01:08:55, 2. Angelika Kowalska (Polska) 01:11:57, 3. Karolina Szalast (Polska) 01:13:11