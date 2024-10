Wyjątkowych prac pielęgnacyjnych wymaga ponad połowa z 600 drzew, które rosną wzdłuż alei Zwycięstwa w Gdańsku. To pokłosie badań obciążeniowych i tomografii dźwiękowej, które prowadzone były wiosną. Akcja przycinania ruszy po 15 października.

Wielka Aleja Lipowa / Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl / Materiały prasowe

Część drzew, których wiek szacowany jest na 250 lat, będzie musiało zostać maksymalnie przyciętych. To alternatywa, by nie trafiły do całkowitej wycinki.

Warunki bytowe lip rosnących w Wielkiej Alei nie są łatwe, głównie ze względu na ich lokalizację.

Szczegółowo przebadano 112 drzew. W najgorszym stanie znajduje się około 20 z nich, które musimy znacząco przyciąć, kolejnych 20-30 wymaga cięć, które mają doprowadzić do szybkiego zagęszczenie się korony w dolnej części i obniżenia środka ciężkości, co pozwoli nadal im rosnąć, a ich otoczenie będzie bezpieczne. Pozostałe drzewa wymagają usunięcia posuszu i jemioły oraz stopniowego, naśladującego naturalne procesy, obniżania korony - tłumaczy Jakub Chorodeński, Główny Specjalista Dendrolog Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

W wytypowanych drzewach potwierdzono m.in. rozkłady w koronach i pniach, osłabienie i rozkład korzeni, obecność martwych przewodników, ubytki kominowe, nekrozy liści, pozostałości po tzw. chirurgii drzew - stosowanych w latach 60. i 70. XX wieku metodach polegających na zalewaniu ubytków w pniach betonem.

W przypadku niektórych drzew musimy zastosować widoczne cięcia, które obniżą je o 30 proc. ich wysokości, ale jest to jedyne możliwe rozwiązanie. Alternatywą byłoby całkowite usunięcie drzewa, więc pomimo tych, wydawać by się mogło, radykalnych działań, jesteśmy w stanie zagwarantować im kolejne lat życia - dodaje Jakub Chorodeński.

Prace potrwają do lutego przyszłego roku.