Na sierpień br. zaplanowano wewnętrzne testy systemu roweru metropolitalnego Mevo 2.0. Nowym dostawcą jednośladów ze wspomaganiem elektrycznym została firma Segway – poinformował w środę Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

/ Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot. /

Decyzja o zmianie dostawcy rowerów miejskich podjęta została po pojawieniu się problemów z funkcjonowaniem podobnego systemu w Sztokholmie. W wadliwych jednośladach włoskiego producenta Viamoo miały m.in. pękać ramy.

"Od momentu pojawienia się poważnych problemów z rowerem ze wspomaganiem elektrycznym w Sztokholmie wspólnie z operatorem systemu, City Bike Global intensywnie pracowaliśmy, aby Mevo 2.0 nie podzieliło losu szwedzkiego odpowiednika. Odbyliśmy liczne rozmowy biznesowe z Hiszpanami oraz nowym producentem. Rower, który dotarł do nas już 28 kwietnia poddaliśmy testom. Dzisiaj mogę powiedzieć, że podpisaliśmy aneks do umowy, dzięki któremu na ulice Obszaru Metropolitalnego wyjedzie bezpieczny rower i dużo lepszy od poprzedniego" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser.

Paula Szepietowska z Obszaru Metropolitalnego przekazała, że 24 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Vaimoo, która była odpowiedzialna za dostarczenie na Pomorze rowerów ze wspomaganiem elektrycznym, a dzień później miało miejsce spotkanie z operatorem systemu.

"City Bike Global przedstawił raport z francuskiego Ośrodka Ekspertyz Mechanicznych potwierdzający łamanie ram w rowerach ze wspomaganiem elektrycznym przy dużych obciążeniach. Analizując możliwe scenariusze działania, operator zaproponował wyłonienie nowego dostawcy rowerów, na którego przystał Obszar Metropolitalny" - poinformowała.

Jak podano, we flocie Mevo ma pozostać tysiąc dotychczas dostarczonych do Gdańska rowerów bez napędu, co do których nie ma żadnych zastrzeżeń.

W komunikacie poinformowano, że 28 kwietnia odbyło się spotkanie z nowym producentem - firmą Segway, która potwierdziła dostępność rowerów i terminy dostaw. "Otrzymaliśmy również, wszelkie niezbędne certyfikaty ISO oraz badanie wytrzymałościowe nowych rowerów. Umożliwiło to zakontraktowanie nowego producenta przez operatora" - dodaje cytowana w informacji kierownik projektu Mevo Dagmara Kleczewska.

Ponadto podkreślono, że nowe rowery charakteryzują się m.in. większą pojemnością akumulatora, cechują się wysokiej klasy wodoodpornością, a także posiadają bezdętkowe opony, które nie wymagają uzupełniania powietrzem.

"W Segway’u dużo płynniejsze jest nie tylko wspomaganie, ale również ruszanie. Szersza kierownica sprawia, że nie męczą się nadgarstki użytkownika korzystającego z roweru. Również dużo mniej odczuwalne są drgania w momencie jazdy po nierównościach" - zaznacza pełnomocnik ds. komunikacji rowerowej miasta Tczewa Grzegorz Pawlikowski.

"23 maja Obszar Metropolitalny podpisał z City Bike Global aneks do umowy zawartej w dniu 8 lutego 2022 roku, co powoduje, że w sierpniu bieżącego roku ponownie rozpoczęte zostaną wewnętrzne testy. Gdy będą przebiegały pomyślnie, we wrześniu operator udostępni system mieszkańcom Obszaru Metropolitalnego w ramach testów zewnętrznych. Po ich zakończeniu, gdy wszystko będzie przebiegało jak należy, system zostanie oddany do użytku mieszkańców" - informuje w komunikacie Paula Szepietowska.

W systemie roweru metropolitalnego bierze udział 16 pomorskich samorządów: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Rumia, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck, Władysławowo, Kolbudy i Kosakowo.