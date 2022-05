Rzecznik Praw Ucznia ma zostać powołany w Gdańsku. W przyszłym tygodniu ogłoszony będzie konkurs na to stanowisko – zapowiedziały dziś władze miasta. Formalnie ma być on zatrudniony w jednej z poradni pedagogiczno-psychologicznych.

/ Kuba Kaługa / RMF FM

Powołanie Rzecznika Praw Ucznia zapowiedziała dziś prezydent Gdańska wraz z szefami koalicyjnych klubów w Radzie Miasta i przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. To między innymi wspólnie z młodzieżowymi radnymi i innymi uczniami miasto przygotowało plany związane z powołaniem rzecznika.





Po pierwsze szkoła po pandemii jest w kryzysie. W kryzysie dialogu, gdzie emocje często biorą górę. Nie ukrywajmy też, że różne zmiany, które szkoły dotykają wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość, zapoczątkowane przez minister Zalewską, teraz kontynuowane przez Ministra Czarnka, powodują, że uczniowie skarżą się na to, że ich prawa - człowieka i obywatelskie - mogą być naruszane – mówiła dziś na konferencji w tej sprawie Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.



Miasto chce by rzecznik mediował, edukował, doradzał i na stałe prowadził dialog ze szkołami, a nie działał tylko interwencyjnie. Formalnie rzecznik ma być zatrudniony w jednej z poradni pedagogiczno-psychologicznych.

Oprócz tego typu wykształcenia będzie musiał mieć także wiedzę prawniczą, a także cechować się wrażliwością, empatią i mieć wizję prowadzenia swojego urzędu, choć jak podkreślano na konferencji, „urząd” nie jest do końca dobrym słowem w tym przypadku.

Mamy tu taki bardzo ciekawy, pierwszy krok ku autentycznemu wzmocnieniu kwestii praw ucznia i przełożeniu tej wagi ciężkości – z interwencji na stałą pracę i współpracę – mówiła z kolei Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska, odpowiedzialna za edukację.

W czym konkretnie pomorze Rzecznik Praw Ucznia?



Jak tłumaczył obecny na konferencji Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska do rzecznika uczniowie będą mogli zgłosić się z każdym problemem. Od tych związanych na przykład z dyskryminacją, bo sprawy związane z organizacją pracy szkół czy statutami poszczególnych placówek.

Bardzo się cieszę, także jako licealista, że powstała taka inicjatywa. Sam wiem, że prawa moich rówieśników i rówieśniczek nie zawsze są przestrzegane. Nierzadko jesteśmy obciążani czy to nadmierną ilością sprawdzianów, czy innych prac. Wierzę, że rzecznik lub rzeczniczka to będzie osoba kompetentna na swoim stanowisku i że będziemy mogli zgłaszać się do niej, kiedy poczujemy, że szkoła nie szanuje naszych praw - mówił Michał Jankowski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Konkurs na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia – zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią – ogłoszony ma zostać w pierwszych dniach czerwca.