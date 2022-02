W Gdańsku, podobnie jak we Wrocławiu, raporty przygotowane przy pomocy satelity, sztucznej inteligencji i miejskich danych będą wspierać urzędników w obliczaniu należnego podatku od nieruchomości.

Gdańsk / Shutterstock

Jako drugie miasto w Polsce rozpoczęliśmy projekt satelitarnej weryfikacji terenów na potrzeby obliczenia podatku od nieruchomości. Na przełomie stycznia i lutego przeprowadziliśmy pilotaż i uznaliśmy, że warto w ten sposób uzupełniać wiedzę o mieście - informuje Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska. Dotychczas inwentaryzacja miasta w różnych dziedzinach prowadzona była tradycyjnie przez specjalnie zatrudniane do tego celu osoby. Dzisiaj za pomocą technologii możemy wykonać te prace znacznie szybciej i już ze wstępnie wykonanymi analizami- dodaje.



Jak działa taki system

Jak informuje Urząd Miasta, satelita cyklicznie wykonuje fotografie Gdańska, a następnie wraz ze zdjęciami archiwalnymi są one wgrywane do algorytmu. Dane obrazowe są poddawane obróbce, podczas której sztuczna inteligencja wychwytuje budynki i oblicza ich prawdopodobną powierzchnię. Następnie te dane są porównywane m.in. z danymi o gruntach i budynkach. W ten sposób przygotowywane są raporty dla działek, przekazywane następnie pracownikom Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Uzyskane dane mogą wskazywać m.in. na pojawienie się nowego budynku albo budowli, rozbudowie już istniejących budynków czy prowadzenie działalności gospodarczej na działce osoby fizycznej.



Wykonawcą projektu - na zlecenie magistratu - jest firma z Wrocławia, a jego zakończenie przewidziane jest do połowy 2023 roku.



Urząd Miasta podkreśla, że do wykonania raportów nie są przekazywane żadne dane osobowe. Porównanie otrzymanych informacji z bazą podatników odbywa się przez pracowników Wydziału Budżetu Miasta i Podatków, a każdy przypadek jest analizowany indywidualnie.



Urzędnicy przypominają, że zdarzają się sytuacje, w których mieszkańcy nie zgłaszają lub błędnie zgłaszają nieruchomość do opodatkowania (np. zgłoszono mniejszą powierzchnię budynku), dlatego w razie wątpliwości najlepiej zgłosić się do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

Warto skorzystać z platformy

Urząd Miasta przypomina jednocześnie, że od dwóch lat funkcjonują w Gdańsku Przyjazne Deklaracje, innowacyjne narzędzie, dzięki któremu można wywiązać się z obowiązku podatkowego w prosty i szybki sposób bez wychodzenia z domu. Platforma umożliwia wygenerowanie i automatyczne przesłanie dokumentów drogą elektroniczną.