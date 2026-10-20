Ukradli włosy warte ponad milion złotych. Gang złodziei z Pomorza rozbity

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Policjanci z Gdańska zatrzymali trzy osoby podejrzane o serię włamań do hurtowni włosów naturalnych w Gdańsku, Kowalach i Poznaniu. Straty oszacowano na ponad milion złotych. Część skradzionego towaru udało się odzyskać.

Seria włamań i kradzieży

Pod koniec kwietnia policjanci z Gdańska otrzymali zgłoszenie o włamaniu do hurtowni włosów naturalnych. Jak ustalili funkcjonariusze, zamaskowani sprawcy weszli na teren firmy w nocy, a następnie zapakowali do toreb włosy przeznaczone do przedłużania o wartości blisko miliona złotych i uciekli z miejsca zdarzenia. Podobne włamania miały miejsce także w hurtowniach w Kowalach oraz w Poznaniu.

Intensywne działania śledczych

Sprawą zajęli się policjanci z Gdańska. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, ślady oraz przesłuchali świadków.

Dzięki analizie zebranych materiałów udało się wytypować osoby odpowiedzialne za włamania oraz ustalić miejsca ich pobytu.

Fot. Pomorska policja

Zatrzymania i odzyskany łup

20 sierpnia kryminalni zatrzymali 32-letnią mieszkankę Gdańska, w której domu znaleziono część skradzionych włosów.

Tego samego dnia, przy wsparciu policyjnych kontrterrorystów, zatrzymano także 46-letniego mężczyznę w Pruszczu Gdańskim. W jego domu policjanci zabezpieczyli narzędzia służące do popełnienia przestępstw. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

10 września w Pruszczu Gdańskim zatrzymano kolejną podejrzaną – 38-latkę, która podczas zatrzymania miała przyczepione do swoich włosów te, najprawdopodobniej pochodzące z kradzieży.

W tym samym dniu funkcjonariusze dotarli także do jednego z salonów fryzjerskich w Straszynie, gdzie znaleziono część skradzionego towaru.

Trzy zarzuty i milionowe straty

Policjanci ustalili, że zatrzymani mają związek z kradzieżami z włamaniem do hurtowni w Gdańsku, Kowalach i Poznaniu. Cała trójka usłyszała trzy zarzuty kradzieży z włamaniem i spowodowania strat na ponad milion złotych.

Za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.