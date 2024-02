Akcja „Ubrania do Oddania” powraca do Gdyni. Oddając niepotrzebną nam odzież i inne tekstylia można wesprzeć finansowo gdyńskie szkoły i żłobki

/ UM Gdynia /

Gdynia po raz kolejny będzie współpracować z firmą "Ubrania Do Oddania" w ramach projektu "Szkoła w porządku". Przez najbliższe miesiące zbierane będą w mieście tekstylia- ubrania, buty i dodatki, które nadają się do wprowadzenia do drugiego obiegu, a za każdy kilogram pozyskanych rzeczy "Ubrania do oddania" przekażą złotówkę na rzecz placówek edukacyjnych w Gdyni.

"Celem projektu jest dostarczenie każdej jednostce bezpłatnego narzędzia on-line, dzięki któremu będzie mogła rozpocząć zbiórkę niepotrzebnej odzieży i akcesoriów, zamieniając je na fundusze na swoje potrzeby. Każdy 1 kg przekazanych ubrań - to 1 zł na rzecz działalności placówki. Projekt daje rodzicom i opiekunom możliwość niefinansowego zaangażowania się we wsparcie rozwoju swojego dziecka i wpływa na świadomość ekologiczną" - tłumaczy Michał Guć wiceprezydent Gdyni.





To kolejna już inicjatywa realizowana przez Gdynię we współpracy z marką "Ubrania do oddania". Do tej pory uzbierano i uratowano przed wyrzuceniem na wysypisko około 30 ton tekstyliów, co przełożyło się na 30 tys. złotych wsparcia dla pięciu gdyńskich organizacji pozarządowych. To miliony litrów wody, to tysiące ton CO2, którego dzięki temu nie wyemitujemy.

"Staramy się przekazać mieszkańcom, szczególnie młodym ludziom, jak ważne jest to, aby myśleć, co dzieje się z rzeczami już przez nas pozornie zużytymi. I pokazać im, że mogą one dostać drugie życie"- dodaje Guć.

Można oddawać niepotrzebne, ale czyste ubrania: damskie, męskie i dziecięce, buty połączone w pary, akcesoria, np. paski, torebki, czapki i szaliki,tekstylia domowe, np. obrusy, koce.





Na terenie Gdyni rozstawione są specjalne boksy, do których przez całą dobę wrzucać można tekstylia. Można też zamówić darmową usługę kuriera, który tekstylia odbierze z domu.