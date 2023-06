W piątek i sobotę w Sopocie rozegrana zostanie kolejna edycja Tyczki na Molo. To najpopularniejsza impreza w kraju promująca skok o tyczce. W tym roku, ze względu na rocznicę założenia sopockiego kurortu, na zawodach gościć będą francuscy lekkoatleci.

Paweł Wojciechowski / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Tyczkarski mityng na sopockim molo organizowany jest po raz 36. W tym roku rywalizować będzie w nim 13 zawodników, 10 zawodniczek, a także 15 juniorów.

Jedną z gwiazd tegorocznej Tyczki na Molo będzie Francuz Renaud Lavillenie. Złoty medalista igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku w Sopocie skakać będzie po raz pierwszy. Na rozbiegu pojawi się również jego rodak Anthony Amimrati, aktualny mistrz świata U20. Spośród wszystkich zgłoszonych do sopockiego mityngu notuje on w tym roku najlepsze rezultaty. Wśród panów zobaczyć będzie można też Pawła Wojciechowskiego, mistrza świata z 2011 roku i halowego mistrza Europy z 2019 czy Roberta Soberę, który w 2016 roku był mistrzem Europy.

Do polsko-francuskiej konfrontacji dojdzie dokładnie 200 lat od odkrycia uzdrowiskowych walorów kurortu przez Francuza, Jana Jerzego Haffnera! Lekarzowi wojsk napoleońskich ówczesna wieś rybacka do tego stopnia przypadła do gustu, że zapoczątkował jej turystyczny i uzdrowiskowy rozkwit. Tyczkarze z Francji dopiszą kolejny rozdział francuskich akcentów do dziejów Sopotu - opisuje Marek Niziołek z Urzędu Miejskiego w Sopocie.

Rywalizacja panów zacznie się w piątek o 16:30. W sobotę o tej samej porze rozpoczną się zmagania pań, organizatorzy przekonują jednak, że na molo warto będzie przyjść już w południe. Warto na sopockim Skwerze Kuracyjnym pojawić się wcześniej, od 12 swoje umiejętności zaprezentują bowiem najmłodsi adepci tyczki, głównie z trójmiejskich klubów - mówi Jerzy Smolarek, dyrektor XXXVI Tyczki na Molo, szef Sopockiego Klubu Lekkoatletycznego, który wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji organizuje zawody.

Oprócz wciąż aktywnych zawodników będą też ci, którzy kariery już skończyli. Władysław Kozakiewicz czy Anna Rogowska to tylko niektóre ze znanych postaci świata tyczki, które w weekend spotkać będzie można na sopockim molo.