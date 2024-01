W nocy z soboty na niedzielę zamknięty będzie tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W tym czasie zostaną prowadzone prace serwisowe.

/ Adam Warżawa / PAP

W nocy z soboty na niedzielę zamknięte będą obie nitki tunelu pod Martwą Wisłą.

"Zamknięcie nastąpi w sobotę o godz. 22, otwarcie w niedzielę o godz. 6" - poinformował rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Patryk Rosiński.

W tym czasie zostaną prowadzone prace serwisowe, które obejmą przegląd i konserwację przepompowni tunelowych oraz przegląd oświetlenia wjazdowego i przejazdowego w obiekcie.

Dodatkowo tunel zostanie umyty oraz posprzątany. Wyczyszczone zostaną także drzwi przejść poprzecznych, punkty SOS, kamery monitoringu, czujniki oraz oświetlenie ewakuacyjne.

Kierowcy na czas zamknięcia tunelu będą mogli skorzystać z objazdu ulicami: Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląska.

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego, łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim. Pozwala na pokierowanie ruchem ciężarówek tak, by omijały one ścisłe centrum Gdańska. Tunel został oddany do użytku w kwietniu 2016 r. Ma 1,4 km długości.