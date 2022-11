Na Pomorzu trwa demontaż stacji postojowych Mevo. Po miesiącu zdemontowano 165 stacji. Stojaki trafiają do renowacji. Prace mają związek z kolejnym etapem reaktywacji miejskiego roweru.

Stacja rowerów MEVO / Stanisław Pawłowski / RMF24

Trzy czwarte stacji, jak czytamy na stronie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, wymaga renowacji. Docelowo zdemontowanych i dostarczonych do serwisu zostanie 40 proc. stacji, czyli około 264. Blisko 230 stacji zostanie naprawionych na miejscu bez konieczności demontażu.

Stacje te będą nam służyły przez kolejnych sześć lat, dlatego zależy nam, aby były w jak najlepszym stanie. Część z nich została zniszczona przez wandali i szpeciła otoczenie przez wiele miesięcy, cieszę się, że będziemy mogli to teraz naprawić - mówi Jordi Cabañas, CEO City Bike Global.

Na tę chwilę prace trwają na terenie: Rumi, Redy, Gdyni, Sopotu, Gdańska oraz Pruszcza Gdańskiego. Do tej pory funkcjonowało 660 stacji, a będzie ich 717. Nowe powstaną m.in.: w Kartuzach, Żukowie, Władysławowie czy Kosakowie.

Apel o usunięcie swoich rowerów i hulajnóg

Urzędnicy apelują do mieszkańców oraz firm zajmujących się wynajmem hulajnóg o niezostawianie pojazdów przy stojakach. Jeśli rowery i hulajnogi przypięte do stacji nie zostaną usunięte w ciągu tygodnia, to ekipy remontowe będą usuwały blokady "na własną rękę".

Mieszkańcy przypinają rowery nawet w sytuacjach, gdy stojaki są oklejone specjalną naklejką ostrzegawczą. Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców oraz operatorów hulajnóg o ich usunięcie - mówi Dagmara Kleczewska, kierownik projektu Mevo w Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Niektóre stacje przeszły już renowacje i wracają na swoje miejsce. Część z nich stoi na chodnikach i miejscach parkingowych, dlatego urzędnicy proszą o nieparkowanie samochodów w miejscach, gdzie stacje się znajdowały, bo utrudni to ich ponowny montaż.

Poprzedni system Mevo przestał funkcjonować w październiku 2019 roku w związku z bankructwem firmy Nextbike Polska. Na początku roku firma z Barcelony City Bike Global S.A. zobowiązała się do uruchomienia w 2023 roku systemu 4,1 tys. rowerów. Hiszpański operator planuje wykorzystać 1000 rowerów z pierwszego systemu Mevo oraz 3099 nowych rowerów włoskiej firmy.

autor: Stanisław Pawłowski