Tragiczny wypadek na Pomorzu. Droga była zablokowana

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Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Borcz w powiecie kartuskim (woj. pomorskie). Zderzyły się tam samochód ciężarowy i osobowy. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratunkowej, życia jednej z osób podróżujących autem osobowym nie udało się uratować.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Borcz w powiecie kartuskim (woj. pomorskie). Około godziny 13:00 zderzyły się tam samochód ciężarowy i osobowy.

Na miejscu zdarzenia pracowało pięć zastępów straży pożarnej oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Pomimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia jednej z osób podróżujących autem osobowym – lekarz stwierdził zgon - przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Dwie pozostałe osoby zostały poszkodowane.

Droga była zablokowana, wyznaczono objazdy

W wyniku wypadku trasa między Żukowem a Kościerzyną była zablokowana. Służby kierowały ruch na objazdy drogami lokalnymi.

Fot. KP PSP Kartuzy

Służby apelują, żeby szczególnie w okresie jesiennym - ze względu na mokry asfalt - pamiętać o wydłużonej drodze hamowania.

Należy więc zdjąć nogę z gazu, dostosowywać prędkość do warunków na drodze i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.