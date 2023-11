Przemarsze, parady, koncerty, przejazd rowerowy, bieg, powitanie „Daru Młodzieży” i polonez na Monciaku to niektóre wydarzenia przygotowane w związku ze świętem Niepodległości w Trójmieście. Przedstawiamy szczegółowy plan.

XX Parada Niepodległości w Gdańsku / Materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku/Grzegorz Mehring / Materiały prasowe

Gdańsk

W Gdańsku od 15:00 na najwyższym maszcie miasta na Górze Gradowej powiewa flaga państwowa. Główne obchody zaplanowane są na 11 listopada. Tego dnia na Placu Kobzdeja, wszyscy chętni będą mogli odbierać flagi i kotyliony. Przygotowano 1200 flag biało-czerwonych, 600 flag gdańskich oraz 3000 małych kotylionów do wpięcia w poły płaszcza.

W tym roku, 21. Parada Niepodległości rozpocznie formować się od godz. 9 na Podwalu Staromiejskim, a sam start zaplanowany jest na 10:30. Wtedy też dzwonnicy konfraterni Kościoła św. Katarzyny wprowadzą ręcznie w ruch serce ważącego niemal 2,5 tony dzwonu "Pokój i Pojednanie".

W pierwszej paradzie wzięło udział około 5 tys. osób. Teraz w każdej z parad bierze udział, w zależności od warunków, od 20 do 30 tys. mieszkańców Gdańska, Pomorza, całej Polski i turystów z zagranicy. Warto przypomnieć, że nasza gdańska parada była pierwszą taką zorganizowaną w całej Polsce, a dziś w jest jedną z największych w naszym kraju ­- mówi Lech Parell, prezes zarządu Stowarzyszenia SUM, organizator wydarzenia.

W przemarszu od wielu lat bierze co roku udział wiele grup rekonstrukcyjnych odtwarzających historyczne formacje wojskowe, zespoły muzyczne i taneczne, kluby kolekcjonerów zabytkowych aut, ale też szkoły, harcerze i wiele innych organizacji.

Parada przejdzie okrążenie przez całe Stare i Główne Miasto ulicą: Staromiejską, Rajską, Heweliusza, Kowalską i Targ Drzewny. Później Świętego Ducha, Tkacką, z którą wejdą na Długą i przejdą na Długi Targ. Pod Zieloną Bramą odśpiewany zostanie Hymn Narodowy oraz zdjęcie gdańszczan.

Na zakończenie około 13:15 z wieży Ratusza Głównego Miasta zabrzmi koncert carillonowy. Monika Kaźmierczak, carillonistka miejska oraz trębacze: Paweł Hulisz i Kamil Kruczkowski wykonają Mazurka Dąbrowskiego, pieśni patriotyczne, utwory Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina oraz tradycyjną muzykę gdańską.

Gdynia

Z kolei, w Gdyni "Urodziny Niepodległej" uczci parada, która przejdzie ulicą Świętojańską. Start zaplanowany jest na godz. 12. Zakończy się przed pomnikiem Polski Morskiej. Wyjątkowym wydarzeniem będzie uroczyste wpłynięcie żaglowca "Dar Młodzieży" do portu Macierzystego. Żaglowiec zacumuje przy Molo Południowym.

"Dar Młodzieży" wraca po 5 miesiącach niebytności w naszym mieście. Wypływał w maju i udało nam się zgrać razem z miastem Gdynia, że 11 listopada Dar Młodzieży wpłynie do Gdyni. Nastąpi to po zakończeniu Marszu Niepodległości, czyli ok. godziny 14:00. Chcemy wykorzystać wejście południowe, żeby było to spektaklem dla mieszkańców i uczestników marszu - podkreśla mgr inż. kpt. Ż.W. Dariusz Jellonnek z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Wcześniej, bo na godz. 9 zaplanowany jest "Bieg Niepodległości". Zawodnicy będą mieli do pokonania 10 kilometrów.

Sopot

Sopocka Parada Niepodległości przybierze inną formę. Chętni będą mogli wziąć udział w przejeździe rowerowym, któremu towarzyszyć będzie przejazd zabytkowych samochodów, także strażackich. Parada ruszy o 11.00 z ul. Armii Krajowej i dotrze do skweru Kuracyjnego.

Na 11.30 zaplanowany jest Polonez Niepodległości. Przy kościele św. Jerzego przygotują go harcerze, a następnie taneczny korowód zejdzie ul. Bohaterów Monte Cassino do placu Przyjaciół Sopotu.