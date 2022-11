Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku po raz kolejny zaprasza mieszkanki i mieszkańców, ale też firmy do włączenia się w tegoroczną akcję „Świąteczna paczka dla seniora”. Wspólnie można sprawić, że ok. 250 potrzebujących osób starszych będzie miało radosne święta.

Pracownicy socjalni przygotowali już listy o podopiecznych, samotnych, schorowanych osobach starszych. Określili w nich potrzeby seniorek i seniorów, ale też m.in. opisali ich zainteresowania i marzenia.

Na podstawie tych wiadomości można przygotować osobie starszej gwiazdkową paczkę, ofiarować upominek. Listy można pobrać elektronicznie, pisząc na adres email: mopr-wolontariat@gdansk.gda.pl

Potem trzeba tylko przygotować świąteczną paczkę i przekazać ją do wskazanego przy liście Centrum Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.

Pracownicy socjalni będą dostarczać ofiarowane produkty i upominki na bieżąco, do mieszkań seniorów. Akcja dystrybucji paczek potrwa do piątku, 16 grudnia.



Co się przyda ?

Gdańskim seniorom przyda się zwłaszcza żywność z długim terminem do spożycia, np. konserwy rybne i mięsne, kawa, herbata, olej, miód, bakalie, ale też słodycze ze świątecznym akcentem. Do paczki można włożyć też chemię gospodarczą lub kosmetyczną oraz rzeczy np. koc lub pościel. Seniorki i seniorzy ogromnie cieszą się też z drobnych prezentów, np. ciekawej książki, gry, kosmetyku oraz ozdób gwiazdkowych. Do paczki można też dołączyć kartkę z życzeniami od darczyńcy.