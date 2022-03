W Sopocie można już składać wnioski o refinansowanie kosztów przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Chodzi o świadczenia wynoszące 40 złotych dziennie za każdą przyjętą pod własny dach osobę.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Możliwość pokrycia kosztów wyżywienia i zakwaterowania ukraińskich uchodźców w prywatnych domach dała ustawa z 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku wojną w tym kraju.

Wielkie podziękowania kieruję do tych mieszkańców Sopotu, którzy już udostępnili swoje pokoje, mieszkania i domy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Gdyby nie ten odruch serca i błyskawiczna reakcja, nasza pomoc z pewnością nie byłaby tak skuteczna. Liczę na to, że po uruchomieniu świadczeń, które gwarantuje ustawa, sytuacja mieszkaniowa uchodźców wojennych przebywających w Sopocie ustabilizuje się - mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

Sam wniosek jest bardzo prosty. To dwie strony, na których podać trzeba podstawowe dane, w tym liczbę osób przyjętych pod własny dach. Trzeba oczywiście wskazać adres ich pobytu, ale też złożyć odpowiednie oświadczenia - pod rygorem odpowiedzialności karnej.

A oświadczyć trzeba chociażby, że zapewniło się zakwaterowanie i wyżywienie wskazanej osobie i że nie otrzymało się z tego powodu żadnego, dodatkowego wynagrodzenia.

Kolejny dokument, który trzeba wypełnić to "karta osoby przyjętej do zakwaterowania". Tam trzeba wskazać już imię i nazwisko konkretnego uchodźcy wojennego z Ukrainy, jego PESEL, lub jeśli dana osoba nie ma takiego numeru, to numer i serię dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. Precyzyjnie określić też trzeba czas - po 24 lutego - w którym ktoś gościł u siebie uchodźcę lub uchodźców.

Pieniądze - jak informuje miasto - wypłacane będą "z dołu", tylko za faktyczny czas goszczenia uciekających przed wojną. Świadczenie ma przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 złotych za dobę. Sopoccy urzędnicy podkreślają, że wszystkie wnioski będą weryfikowane.

Wnioski i konieczne załączniki są dostępne na stronie internetowej www.sopot.pl, a także w Wydziale Lokalowym Urzędu Miasta Sopotu, przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 13. Wypełnione dokumenty należy składać w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13. Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i składania wniosków udzielają pracownicy Wydziału Lokalowego Urzędu Miasta Sopotu, pod nr tel.: 58 52 13 783. - informuje Marek Niziołek z Urzędu Miasta w Sopocie.