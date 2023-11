Policjanci zatrzymali we wtorek podejrzewanego o wyłudzenie pieniędzy metodą "na wypadek". Odzyskali kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale nie wiedzą, komu mają je przekazać, bo nie zgłosiła się osoba, które je straciła.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

We wtorek słupska policja odebrała liczne sygnały od starszych mieszkańców Słupska (Pomorskie), od których nieskutecznie próbowano wyłudzić pieniądze tzw. metodą "na wypadek".

Funkcjonariusze prowadzili działania operacyjne i zatrzymali we wtorek podejrzewanego o oszustwo. Znaleziono przy nim kilkadziesiąt tysięcy złotych, prawdopodobnie pochodzących z przestępstwa - powiedział PAP oficer prasowy KMP w Słupsku mł. asp. Jakub Bagiński.

Problem w tym, że dotychczas do słupskich policjantów nie zgłosiła się osoba, która przekazała pieniądze oszustowi. I to ona proszona jest o kontakt z policją pod numerami telefonów: 47 74 20 545, 47 74 20 111 lub alarmowym 112, w celu przekazania jej odzyskanych pieniędzy. Jednocześnie funkcjonariusze prowadzą działania, by ustalić tożsamość tej osoby.

Mł. asp. Bagiński zaznaczył, że w sytuacji poszukiwania osoby pokrzywdzonej, policja celowo nie podaje konkretnej kwoty, którą odebrali zatrzymanemu, oraz miejsca jego ujęcia.